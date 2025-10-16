Ana Carrillo 16 OCT 2025 - 20:41h.

El futbolista Vicente Romero ha pedido a sus seguidores que voten a su novia a través de la app de Mediaset Infinity

El futbolista Vicente Romero, novio de Adara Molinero, le ha pedido por primera vez a sus cerca de 9.000 seguidores de Instagram que entren a la app de Mediaset Infinity, que es gratuita, y le den su voto a la hija de Elena Rodríguez, que se encuentra en la cuerda floja pues está nominada a las puertas de la recta final de esta segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

Lo ha hecho compartiendo un story de la cuenta oficial de Adara en el que se explican los pasos a seguir para entrar a la app de Mediaset Infinity y dar el voto a la exconcursante de 'Gran Hermano'. A estas instrucciones le ha añadido dos emojis, el del brazo mostrando su fuerza y el del brillo, con los que ha expresado su apoyo sin necesidad de hacer un alegato.

Tras la salvación de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' el pasado martes, la ganadora de 'Gran Hermano VIP' se encuentra nominada junto a Miri Pérez-Cabrero e Iván González. Uno de los tres tendrá que decirle adiós a sus compañeros, a Laura Madrueño y a la aventura en la gala de esta segunda edición del 'All Stars'.

Adara Molinero le ha expresado a Tony Spina su deseo de continuar en el concurso y ha resaltado que está contenta por no haber abandonado semanas atrás cuando quiso marcharse y activó el protocolo de abandono. En esa ocasión, recibió un audio de su novio, Vicente Romero, que quiso mostrarle su apoyo públicamente e infundirle ánimos para que no tirara la toalla.