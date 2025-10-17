Patricia Fernández 17 OCT 2025 - 02:33h.

Así ha sido la despedida de Iván González en la palapa tras ser expulsado de 'Supervivientes All Stars'

La declaración de amor de Iván a Teresa Bass en Supervivientes All Stars, entre lágrimas: "Si has tenido alguna duda, eres la pieza perfecta para mi vida"

Una nueva expulsión llegaba durante la gala de 'Supervivientes All Stars' que se iba a resolver entre Adara Molinero, Iván González o Miri Pérez-Cabrero, después de que Gloria Camila fuera salvada el pasado martes. Y los nervios no faltaban entre los tres que aseguraban no querer marcharse de Honduras.

Ya con Adara como primera salvada de la noche, Miri e Iván se enfrentaban en duelo ante la expulsión. Y antes de esto, ambos podían ponerse de cara a los conflictos que han vivido en los últimos días en la playa.

Iván, que tenía los sentimientos a flor de piel hacía una declaración de amor a su novia y, después de todos los conflictos que ha tenido con Gloria Camila en el programa, recibía el perdón de su compañera, aunque ambos dejaban claro que están dolidos con todo lo que ha ocurrido.

Iván González, expulsado de 'Supervivientes All Stars'

Después de todo esto, Jorge Javier Vázquez daba paso a la expulsión, dando el nombre de Miri como la salvada y, por tanto, Iván González se convertí en el expulsado de esta semana, el que se ponía con su saco junto a Laura Madrueño, entonando unas palabras de despedida: "Ha sido duro esto. Lo pasamos mal, pero merece la pena, me ha servido mucho a nivel personal, valorar la vida tan bonita que tengo. Quiero dar las gracias a toda la productora, a todos mis compañeros porque no hubiera sido lo mismo sin vosotros".

"Eso es el mayor premio que te puedes llevar de aquí, queremos darte las gracias, has sido muy generoso. Me da mucha pena que te vayas, me ha gustado conocerte como superviviente, me he reído mucho contigo", le decía Laura Madrueño, a lo que él le respondía con unas bonitas palabras: "Tu sonrisa era un rayo de luz por cómo nos recibías a todos, es muy importante tener a una persona como tú". Con la que se fundía en un emotivo abrazo.

Jorge Javier no quería pasar por alto que Gloria Camila se rompía con este momento y la superviviente lo explicaba: "Me da pena que se vaya, es una persona a la que le di una oportunidad aquí, estoy bastante dolida porque le cogí aprecio. Y lo de Laura es una verdad como un templo, es verdad que estamos aquí mal y son muy importantes las palabras y todo". Tras esto, iba al set de nominaciones, donde tenía una emotiva llamada con Teresa Bass.