La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el tamaño de las prótesis que se ha puesto y cómo está viviendo el posoperatorio

Alba Rodríguez muestra el resultado de su operación de pecho: su cambio físico

Alba Rodríguez cuenta todos los detalles de su operación de pecho en su primera visita al plató de ‘En todas las salsas’. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha sometido a una mastopexia para solucionar una situación que lleva arrastrando muchos años. En exclusiva para el videopodcast, la influencer muestra su cambio físico y se sincera sobre todo lo que ha vivido en su intervención. ¡No te lo pierdas en el programa completo, en Mediaset Infinity!

Tan solo 11 días después de pasar por quirófano, la creadora de contenido se sienta en el programa para contarlo absolutamente todo. La que fuera participante de ‘LIDLT’, que está atravesando un mal momento, ha mostrado, sin filtros, como ha quedado su pecho tras realizarse la mastopexia; con todo lujo de detalles, lo cuenta todo sobre su intervención y cómo está pasando el posoperatorio. “Estoy super contenta, solo me dolió el pinchazo de la vía”, explica la influencer.

A pesar de haber sido una “decisión complicada” y no estaba segura de dar este paso o no, Alba no puede estar más contenta con el resultado. Por este motivo, la de Alicante ha desvelado, frente a los colaboradores del programa, el tamaño de las prótesis que se ha puesto, el motivo por el que decidió operarse, dónde se ha puesto las prótesis, cuál es su talla actual, comparándola con la que tenía. “Tengo un implante que hace efecto velcro”, comienza explicando.

Programa completo: Alba Rodríguez explica por qué se ha puesto implantes si se ha hecho una reducción de pecho

Mientras la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ estaba contando todos los detalles de su operación de pecho, a los colaboradores les ha surgido una importante duda Alba ha tenido que aclarar. La influencer explica por qué se ha puesto implantes si se ha hecho una reducción de pecho, Algo que a pesar de parecer contrario tiene una clara razón de ser.

Alba Rodríguez visita a los colaboradores de ‘En todas las salsas’, por primera vez, para actualizar todos los detalles de su vida privada y mostrar su impactante cambio físico tras someterse a una operación de aumento de pecho. La influencer ha resuelto todas las dudas sobre su intervención y también se ha sincerado sobre el complicado momento que atraviesa y la relación que mantiene actualmente con sus compañeras de ‘La isla de las tentaciones’. ¡No te pierdas nada!