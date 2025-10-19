Celia Molina 19 OCT 2025 - 19:30h.

Begoña Pérez, conocida en las redes como La Ordenatriz, ha hablado en 'Madres: desde el corazón' del dinero que gana en Instagram

Una de las hijas de La Ordenatriz estuvo a punto de morir: "La bautizamos de tapadillo"

Todos sus seguidores - su cuenta de Instagram suma ya casi dos millones de followers - saben muy bien quién es La Ordenatriz pero, ¿quién es Begoña Pérez, la mujer de 50 años y madre de siete hijos que hay detrás de este perfil? Gracias a la entrevista que ha dado en 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity, hemos podido conocerla un poquito más y saber cómo comenzó su andadura en Internet (y en la maternidad). Al tener tantos hijos, Cruz Sánchez de Lara no le ha preguntado por cada uno de sus embarazos, sino por aquellos que realmente presentaron alguna complicación.

Claramente, Begoña ha recordado dos, los dos primeros: "Durante el embarazo de Gonzalo, mi primer hijo, todo iba bien hasta que, a los seis meses, de repente, me puse de parto. Resulta que tenía un útero incompetente, que son aquellos úteros que se ponen de parto cuando no toca. Así que tuvieron que hacerme un cerclaje y yo mantenerme en reposo hasta que nació el niño, en la semana 35 o 36. Pero Beatriz sí que nació mucho antes de tiempo, a las 32 semanas y los médicos nos dijeron que no sabían si iba a sobrevivir. Fue duro porque estuvo en la UVI y en la UCI, pero estoy muy agradecida de que esté vivita y coleando", ha dicho la influencer.

"Ellos tampoco quieren salir en mis vídeos"

Cruz ha comprobado que Begoña es capaz de decir los nombres de sus siete hijos ordenados por edad y hacia adelante y hacia detrás: Gonzalo, Bea, Isabela, Pepe, Bego, Carmen y Covadonga; y también ha hablado con su invitada sobre la insistencia de muchas marcas para que salgan en los vídeos sobre limpieza: "Ahora que tengo casi dos millones de seguidores, porque tengo una comunidad muy guay, éste es un negocio más que rentable", ha confesado, añadiendo que ya "gana más que su marido", jefe de una empresa de reformas de alto standing. "Y todavía ganaría mucho más si mis hijos salieran en el contenido conmigo. Cuando una marca me hace una oferta, incluyendo a los niños la multiplican por tres, pero es algo que yo no permito", ha concluido.

Además de hacerlo para proteger su integridad, Bego asegura que "son sus hijos los que no quieren aparecer en sus vídeos": "Sí que se muestran orgullosos cuando alguien me reconoce por la calle, pero se molestan cuando salen en alguno de lado o de refilón", ha dicho. De hecho, a este influencer no le gustaría que sus 'pequeños' siguieran su ejemplo: "No me gustaría que fueran influencers. Es un trabajo que lleva muchas horas. Yo, con todo lo que tengo que hacer en medio, a veces, tardo cuatro días en tener un vídeo terminado. Ellos se dan cuenta de lo mucho que trabajo y tampoco les gusta esta profesión", ha añadido.

Así es entonces el día a día de Bego, una mujer que, además de ser organizadora profesional, siempre quiso tener una familia numerosa. Ella es una de las 1.981 mujeres en España que tienen siete hijos o más y es muy consciente de que lo suyo "no es lo más normal": "Sé que yo soy la rara, pero nosotros somos muy creyentes y, en buena parte, nos dejamos llevar por la idea de que tendríamos los hijos que Dios quisiera. Si te lo puedes permitir, es algo maravilloso, aunque sé que implica un grado de lujo y que no todo el mundo se lo puede permitir", ha admitido. Con tantos vástagos alrededor, Cruz Sánchez de Lara ha apuntado que, cuando todos ellos se vayan de casa, Begoña tendrá un gran síndrome del nido vacío.