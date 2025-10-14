Celia Molina 14 OCT 2025 - 06:45h.

Begoña Pérez, mundialmente conocida como La Ordenatriz, ha hablado su exitoso ascenso en las redes y de sus ingresos

El secreto del éxito del perfil de Instagram de La Ordenatriz: "Sé que mi caso ha sido sometido a estudio"

Hace cinco años, los usuarios de las redes no sabían quién era Begoña Pérez, una madre de siete hijos que estaba pasando por un mal momento de su vida. En poco tiempo, sin embargo, su perfil de Instagram, llamado La Ordenatriz, despuntó como uno de los más visitados en España, llegando a alcanzar, en la actualidad, casi los dos millones de usuarios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es la clave del éxito de esta influencer que, a sus 50 años, ha aumentado considerablemente sus ingresos? De todo ello ha hablado en el programa 'Madres: desde el corazón', que ya está disponible en Mediaset Infinity.

El origen de La Ordenatriz está, tal y como ella ha narrado, en el duelo por la muerte de su padre. Aunque "suene fatal", Begoña siempre había pensado que "que quería más a su madre que a su padre", porque estaba mucho más apegada a ella. "Mi padre era un hombre buenísimo y muy divertido, pero siempre estaba trabajando. Por eso, cuando le detectaron la enfermedad, pensé que no me afectaría tanto porque yo ya estaba fuera de casa y sentía que él estaba mucho más apartado de mi día a día", ha declarado la invitada de Cruz Sánchez de Lara.

"Cobraría el triple si mis hijos salieran en mis vídeos"

"Pero luego - continúa en la entrevista - , cuando murió, me di cuenta de que le echaba muchísimo de menos. Él, cuando se jubiló, se puso a cocinar y nos invitaba a comer los sábados o los domingos. Y, es una tontería pero, después, cuando quería llamarle para pedirle consejo para alguna receta, no podía y pasé dos años en los que, por el día, era funcional, pero me acostaba llorando todas las noches", ha dicho, sin poder evitar las lágrimas.

Fue por esos años cuando Begoña se percató de lo "desordenada" que estaba su casa: "Tenía tal caos que no encontraba ni los uniformes que había comprado para mis hijos. Hasta olvidaba sus citas médicas. Pero, entonces, cayó en mis manos el libro de Marie Kondo y, cuando comencé a ordenar toda la casa, me di cuenta de que también me ordenaba yo por dentro. Es decir, que colocar lo material también ayuda a colocar lo inmaterial", ha explicado la influencer. Por ello, hizo un curso como organizadora profesional y se dedicó a ordenar las casas de sus amigas y vecinas, hasta que llegó la cuarentena de la pandemia.

"Nos prohibieron salir de casa y, claro, yo ya no podía ir a ayudar a nadie a ordenar. Así que pensé que los mismos consejos que le estaba dando a ellas, los podía dar por Internet y abrí la cuenta", ha aclarado, recordando a la perfección cuál fue el truco de limpieza que le dio la fama. "Cuando cerraron todas las peluquerías, la gente empezó a teñirse el pelo en casa y yo sabía un truco muy bueno para quitar las manchas de tinte de la ropa y las superficies, que me había contado una peluquera: con laca. Y todo el mundo empezó a preguntarme", ha apuntado también Begoña.

Desde ahí, todo es historia. Esta madre de familia consiguió crear una comunidad que sigue todos y cada uno de sus consejos de organización y limpieza y que está apunto de alcanzar los dos millones de adeptos en Instagram. Por ello, Cruz Sánchez de Lara le ha preguntado si cree que su negocio le ha sido rentable: "Mucho. Ahora gano más que mi marido. Y ganaría mucho más si salieran mis hijos en mis vídeos, porque las marcas me hacen una oferta y, si salen ellos, la multiplican por tres. Pero yo no lo permito y, además, a ellos tampoco les gusta salir", ha aclarado la influencer.

Por último, Bego ha hablado de la principal línea roja que pone a la hora de hacer o no hacer un vídeo. Como referente nacional de las buenas prácticas de la limpieza, es lógico que muchos productos estén interesados en aparecer en su canal. "Pero a mí no me gusta que me utilicen y no voy a decir que uso tal producto si eso no es verdad", ha concluido la experta en orden.