El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se ha sentado en 'El tiempo justo' y ha compartido sus sentimientos por la influencer

Montoya responde a la pregunta de Jorge Javier sobre Alejandro Albalá: "¿Qué te ha contado de Miri?"

Alejandro Albalá habla sin tapujos de sus sentimientos por Miri Pérez-Cabrero. El ya exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha estado durante toda la edición del 'reality' loco de amor por la influencer. Que si charlas intensas en la ventana, que si roces, que si abrazos en la arena a la luz de la luna... lo de los televisivos es algo más que amor pese a todavía no haberse intercambiado ningún beso. Así lo ha hecho saber el propio Albalá ahora.

Albalá le preguntó a una fuente si Miri tenía pareja antes del concurso

El ex de Isa Pantoja ha desvelado en 'El tiempo justo' algo que le contó a Kike Calleja antes de partir a Honduras vinculado a sus sentimientos por la influencer. "El primer día le dije: 'mira a ver si tiene novio o algo' y él me dijo que no", comparte en directo. En aquél momento se rumoresaba si la catalana había tenido un 'affaire' con Froilán, el nieto del rey emérito.

"Lo voy a decir así de claro. Si yo puedo tener con ella algo antes de que empiece el concurso... porque es una chica, que ya no es que me parezca guapa, sino que su manera de ser me encanta de ella", relata como podemos escuchar en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia. "Yo la hubiese parado por la calle si me la encuentro en la calle", agrega Alejandro Albalá.

Joaquín Prat le traslada al televisivo que considera que Miri Pérez-Cabrero es "intensa", algo que a Albalá le "gusta" como nos ha hecho saber. Marta López, colaboradora del programa de Telecinco, le compartía lo que pensaba de su futuro con la catalana. "No te agarres solo a Miri porque yo creo que a Miri no le interesas", le dice. "Una mirada vale más que mil palabras", apostilla luego Alejandro Albalá.

"En el 'reality' hay que ser real. A mí me gusta Miri y lo digo, ¿qué pasa?", concluye en directo.