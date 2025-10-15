Rocío Belén Paleari 15 OCT 2025 - 09:32h.

El concursante abre su corazón tras la expulsión y revela, en exclusiva, sus expectativas sobre la relación con Miri Pérez-Cabrero una vez termine el reality

Alejandro Albalá conoce a Eduardo, padre de Miri, en el plató de 'Supervivientes All Stars' y hace una confesión: "Me gusta para que sea mi novia"

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para hablar en exclusiva con Alejandro Albalá, que ha sido el quinto concursante de 'All Stars' en decir adiós a la aventura más intensa de su vida televisiva. El concursante ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de la temporada, tanto por su evolución personal como por su relación con Miri Pérez-Cabrero, la historia que nos tuvo a todos pegados a la pantalla.

La expulsión de Alejandro se vivió con máxima tensión. Y es que, tras la ceremonia de salvación en la que Gloria Camila logró librarse, el duelo final quedó entre él y Miri. Dos nominados, una relación en plena ebullición y una noche de nervios que acabó con la salida definitiva del concursante.

Su historia con Miri empezó incluso antes de la unificación de las playas, casi al comienzo del reality. Por momentos, solo podían comunicarse a través de una ventanita, pero las risas y el coqueteo cruzaron el aire tropical como si nada. Cuando llegó la unificación, la complicidad explotó: pasaron la noche juntos, entre confesiones y miradas cómplices.

Al abandonar Honduras, Alejandro abrió su corazón en exclusiva para esta web. Sobre su conexión con Miri, no dudó en reconocer: "Ha sido una de las personas que más me ha ayudado a superar bajones". Palabras que dejan claro que, para él, la química entre ambos fue mucho más que un juego de reality.

Cuando le preguntamos qué espera que pase entre ellos ahora que el concurso ha terminado para él, no se guardó nada: "Cuando termine todo, ojalá vengan momentos bonitos". Sin miedo, sin rodeos y con una sonrisa . Además, la definió como una de las favoritas para ganar el programa: "Miri tiene las ideas muy claras". ¡Dale play al vídeo para escuchar todo lo que dijo Albalá de Miri!

El gran aprendizaje de su paso por la segunda edición: conocer su fuerza interior

Pero 'Supervivientes All Stars' no solo le dejó amor y nostalgia. También le sirvió para enfrentarse a sus propios límites y reconectarse con una parte de sí mismo que tenía olvidada. "Contento, pero triste", reconoció, resumiendo ese sabor agridulce de quien se marcha con la sensación de haberlo dado todo. Honduras le puso a prueba en todos los sentidos: el hambre, las discusiones, las pruebas físicas y el desgaste emocional de la convivencia. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Albalá encontró en esos momentos difíciles una nueva versión de sí mismo, una fuerza que no sabía que tenía en su interior.

Entre los recuerdos que más valora, destacó el momento en el que consiguió su primer liderazgo de playa, una victoria que le llenó de orgullo. Y aunque el reality terminó para él, la historia —y quizás también el romance— promete seguir fuera de la isla. ¡Dale play al vídeo para escuchar sus declaraciones completas!

Eduardo, padre de Miri Pérez-Cabrero, tras la expulsión de Alejandro Albalá: "Le daba fuerza y optimismo a mi hija"

Eduardo Pérez-Cabrero, padre de Miri, elogió en exclusiva el esfuerzo y la fortaleza mental de Alejandro Albalá tras ser el quinto expulsado y predice el futuro de su hija en Honduras. "Alejandro me encantó", afirmaba Eduardo, recordando especialmente el esfuerzo del joven en una de las primeras pruebas: "Estaba agarrado a un palo, con el pie a cuatro centímetros del suelo, y aún así aguantó hasta el final. Ganó el collar del líder. Es una persona con muchísima fuerza mental y espiritual", elogió. ¡Dale play al vídeo para escuchar las declaraciones completas!