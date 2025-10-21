Celia Molina 21 OCT 2025 - 07:15h.

La presentadora de 'Madres: desde el corazón' ha hablado con Loles León sobre lo que fue ser madre soltera en los años 70

El capítulo completo de 'Madres: desde el corazón', de Mediaset Infinity, con Loles Léon

Loles León ha sido la última invitada de Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón', ya disponible en Mediaset Infinity. Al inicio de la entrevista, la presentadora le dijo a la actriz que, para ella, era todo "un referente", pues sus vidas "se parecen mucho". Con su gracia natural, Loles le explicó lo que fue ser una madre soltera en la España de los 70, cuando Franco todavía estaba vivo y la dictadura, vigente. En aquel momento, las mujeres todavía necesitaban el permiso marital "hasta para abrir una cuenta corriente" y el hecho de tener un hijo sin el respaldo de un hombre era sinónimo de "peligro" inminente.

Cuando la intérprete se quedó embarazada, su pareja le preguntó si quería abortar, y ella le dijo que no. "Aunque no era el mejor momento para tener un hijo, yo siempre había querido ser madre, así que decidí que lo haría en soledad, pues no sería ni la primera ni la última", ha recordado en el programa. Y también el encaje de bolillos que tenía que hacer para ganar dinero y poder pagarle a Bertoldo un colegio privado, al no poder asistir a una público por no provenir de una familia tradicional: "Tuve que trabajar mucho y pedir mucho dinero prestado para que mi hijo pudiera entrar en un colegio privado, donde el pensamiento era más libre", añade Loles en su declaración.

"Mujeres como tú nos abrieron las puertas"

Así, la intérprete se llevaba al pequeño Bertoldo de un teatro a otro por toda la ciudad de Barcelona, hasta que ambos se mudaron a Madrid, en 1984. Una historia vital con la que la presentadora se ha sentido muy reconocida, pues también se separó cuando nadie lo hacía y crió sola a su hijo, Álvaro, con quien llegó a Madrid cuando tenía tan solo cuatro años. Anteriormente, Cruz ya había contado que sufrió "malos tratos" por parte de su exmarido y que un día reunió la fuerza suficiente como para marcharse de su lado. Por eso, al despedirse de la actriz tras una larga y fructífera conversación, Cruz le ha dedicado a su invitada estas bonitas palabras:

"Te he visto interpretando a muchas mujeres pero, de todas, me quedo con Loles. Muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres de mi generación, de todas las que hemos sido madres solas, gracias de corazón. Porque gracias a las mujeres valientes como tú, gracias a las que peleasteis haciendo como si no pasara nada, gracias a las que hacías parecer que no sufríais, gracias a las que se ríen como tú, cuando cuentan una historia de marginación, discriminación y de tener que trabajar el cuádruple, porque vosotras sois las que habéis demostrado la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y las que nos habéis abierto las puertas", le ha dicho.

Loles, muy emocionada por su discurso, ha añadido: "Todos los derechos que tenéis ahora todas los conseguimos las mujeres y los hombres de mi generación juntos. Que no se olviden las mujeres que hay unas huellas, que siempre hay alguien que lo puso fácil para todos nosotros", ha recalcado. De hecho, durante buena parte de la entrevista, presentadora e invitada han dedicado un buen rato a recordar a las mujeres de la familia de Loles que marcaron un antes y un después en su vida: desde su madre, Libertaria, hasta su abuela:

"Mi madre trabaja muchas horas en la churrería, sobre todo, en las épocas en las que había feria. Podría trabajar hasta las dos o la una de la madrugada. Por eso, era mi abuela la que me recogía siempre del colegio y la que me llevaba todas las tardes al cine. Nos veíamos tres películas seguidas y yo creo que fue ella la que me metió el gusanillo de la actuación", ha concluido, en honor a aquellas mujeres que con su trabajo y sus cuidados, la hicieron ser quien es hoy.