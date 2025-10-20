Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 15:34h.

La ex de Kiko Rivera ha reaccionado a las declaraciones de Amor Romeira sobre una presunta doble vida de su novio

Irene Rosales comparte la primera foto con Guillermo, su nuevo novio: "Es bonito sanar y volver a brillar"

Compartir







Irene Rosales está ilusionada tras su ruptura de Kiko Rivera y no oculta lo feliz que es al lado de su nuevo novio, Guillermo, al que conoce desde hace cinco años porque él es el director de una empresa de césped artificial que se encargó de hacer una instalación en la que casa que los exconcursantes de 'GH DÚO' compartían con sus hijas cuando eran pareja. Pero podría que no todo fuera de color de rosa y es que Amor Romeira tiene información comprometida sobre Guillermo, que podría estar llevando una doble vida.

PUEDE INTERESARTE Kiko Rivera reaparece tras hacerse oficial que Irene Rosales tiene nuevo novio: su reacción

La colaboradora contó en 'Fiesta' que Guillermo estaba con otra chica, llamada Marta, cuando empezó a quedar con Irene a finales de este verano. Pero ha ido un paso más allá y es que ha asegurado que, hace dos semanas, cuando Guillermo acompañó a Irene a Madrid por su participación puntual en 'Bailando con las estrellas', le escribió a esta a Marta para volver con ella.

Luis Rollán, también presente en el plató del programa presentado por Emma García, aseguró que Guillermo no estaba engañando a nadie y que Irene no se sentía traicionada por su nueva ilusión. Amor Romeira comentó que sabía que Luis hablaba por boca de Irene, pero se mantuvo firme en su postura porque había conseguido verificar su información en el entorno de Marta.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pese a todo lo que se dijo y a que Luis Rollán asegurase que Irene no se sentía engañada, ha sido ella misma esta mañana la que ha querido sacar la cara por su pareja y expresar que no le inquieta la información que compartió Amor sobre la supuesta doble vida de Guillermo.

La excuñada de Isa Pantoja iba paseando por la calle cuando un reportero de 'Europa Press' le ha recordado todo lo que se dijo en 'Fiesta': "Se dice que ha tenido más pareja durante el verano y que ha simultaneado la relación que tenía contigo con otras chicas, como con Marta, a la que le habría pedido volver después de haber cortado con ella... En fin, historias para no dormir, ¿tú qué opinas al respecto?".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Yo he dormido muy bien", ha sido la respuesta tajante de Irene Rosales, con la que ha demostrado que no le importa nada de lo que se diga sobre su nueva ilusión y que confía en él pese a que Amor Romeira y otros colaboradores aseguran haber hablado con el entorno de Marta, la ex de Guillermo, para confirmar que es cierto lo que cuenta de que el empresario compaginó las dos relaciones.