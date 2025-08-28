Lorena Romera 28 AGO 2025 - 12:37h.

La influencer de Ginés ha compartido una foto junto a sus hijas, Ana y Carlota, en las que se está refugiando tras la separación

Irene Rosales rompe su silencio tras su ruptura con Kiko Rivera: "Necesitamos seguir por caminos separados"

Irene Rosales se está refugiando en sus hijas tras la separación de Kiko Rivera. La influencer sevillana, de 34 años, ha compartido una significativa foto junto a Ana y Carlota, de 10 y 7 años respectivamente. Tal y como ambos han expresado en sus respectivos comunicados, ellas son su prioridad y estarán siempre unidos por ese nexo familiar que les unirá "para siempre".

La que fuera concursante de 'GH DÚO' junto a, precisamente, el hijo de Isabel Pantoja, no se pronunciaba durante las primeras 24 horas desde que saltara la noticia de su separación en los medios. Tan solo respondía al comunicado que emitía su ya exmarido en redes sociales.

Lo hacía con un corazón rojo que, aunque escueto, demostraba públicamente que lo apoya y que la ruptura era en buenos términos. Hoy, a primera hora de la mañana, la de Ginés ha roto su silencio en un comunicado que también ha emitido a través de su perfil oficial de Instagram.

En él, la creadora de contenido se sincera sobre los términos de la separación y recalca que sus hijas seguirán siendo la principal de sus prioridades. Ahora, la andaluza ha compartido una imagen junto a ellas, en las que está refugiada en estos días clave para ella, en pleno revuelo mediático, con la prensa en la puerta de su casa.

Aunque se ha dejado ver sonriente, tranquila y relajada, saludando a los medios, Irene Rosales ha evitado dar muchas más explicaciones. "Somos familia y todo muy bien, ¿vale? Gracias", ha recalcado nuevamente la de Sevilla cuando le han preguntado si "seguiremos viendo a Kiko Rivera por aquí" (por casa).

Y es que, según apuntan las últimas informaciones, Kiko Rivera ya habría abandonado el domicilio familiar "tras meses de difícil convivencia". Algo que él mismo parece haber confirmado en su último comunicado, en el que le pide tiempo a sus seguidores para "instalarse en su nueva casa". Sin entrar en detalles sobre esto, la influencer ha entrado en la vivienda, donde ahora disfruta de la compañía de sus hijas, tal y como se ve en su última publicación en redes.

"Las niñas se merecen recibir todo el amor y el cariño de sus padres"

"En el lío", escribe con humor Irene Rosales, que acompaña estas palabras con un emoticono que 'llora de la risa'. Y es que la de Sevilla está invirtiendo su tiempo libre en hacer pulseras de abalorios con Ana y Carlota, de 10 y 7 años respectivamente. Momentos de calidad con sus pequeñas, "dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres, y así será siempre", escribía en su comunicado.