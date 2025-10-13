Patricia Fernández 13 OCT 2025 - 02:43h.

Miri Pérez-Cabrero se confiesa con Jessica Bueno sobre Alejandro Albalá: "Es una persona que ahora mismo no quiere soltar"

Jessica Bueno se rompe como nunca en 'Supervivientes All Stars' al recordar su historia de amor con Luitingo: "Fue tan bonito"

Compartir







Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá protagonizaban una emotiva despedida cuando se quedaban en duelo en la anterior expulsión y él fue el eliminado por la audiencia, tanto era así que Jessica Bueno terminaba rota al verles y recordar la relación que tuvo con Luitingo, al que también conoció en un reality.

Después de esto, Miri y Jessica Bueno hablaban sobre todo esto en la intimidad de la playa. "Te pusiste a llorar, te quería abrazar, pero como tenía a Alejandro al lado dije: 'es que también le quiero abrazar a él", le decía Miri a su compañera, la que reaccionaba a esto: "Era vuestro momento, lo que pasa es que estoy más sensible, me recordó a eso que viví, vuestra historia me recordaba a cosas que yo había vivido".

Miri le explicaba "lo guay" que ha sido conocer a alguien especial en Supervivientes All Stars: "Las emociones están tan a flor de piel..." Y Jessica estaba de acuerdo con esto: "Conoces a la persona y su forma de ser sin pensar más allá, sin que se corrompa con nada, es muy sano".

Miri confiesa que echa mucho de menos a Alejandro Albalá

Además, Miri confesaba que Alejandro Albalá para ella ahora "es una persona que ahora mismo no quiere soltar" y que le está echando mucho de menos. Y Jessica le decía algo más: "Cuando se va sientes el vacío de que te falta esa persona y se pasa mal, pero piensa que te falta muy poquito, seguro que él quiere que llegues lo más lejos posible, ahora vas a estar unos días que te va a faltar mucho".