Amador Mohedano ataca sin piedad a su sobrina: "Rocío Carrasco ha luchado más por sus parejas que por sus hijos"
Rocío Flores ha escuchado las palabras de su tío abuelo y ha respondido en directo
Amador Mohedano rompe su silencio y se pronuncia sobre la entrevista de Rocío Flores: ''Es difícil hablar con ella''
Hace unas semanas, Amador Mohedano sorprendió por su impactante aspecto físico. El exmarido de Rosa Benito aparecía visiblemente más delgado e hizo saltar todas las alarmas. Pronto, sus familiares más allegados llamaron a la calma, pero esto no evitó que se habla del estado de salud del hermano de Rocío Jurado. Ahora, Amador Mohedano reaparece en televisión para aclarar todas las dudas que hay al respecto y no duda en atacar a su sobrina, Rocío Carrasco.
A lo largo de estas últimas semanas, muchos son quienes han querido saber cómo se encuentra Amador, pero él no siempre se ha mostrado amable con la prensa. Tras estar varios días ingresado, Amador Mohedano regresaba a su casa y lanzaba una pullita a Rosa Benito, de quien decía no haber recibido ni una sola llamada ni mensaje para preocuparse por su estado de salud. ¿Cómo se encuentra ahora Amador? ¿Por qué habla de traición cuando habla de su sobrina? Nos responde en '¡De viernes!'
Amador Mohedano ataca duramente a Rocío Carrasco
Cuando le preguntamos a Amador Mohedano que qué es lo que más le ha dolido por parte de Rocío Carrasco, hace un gesto con la mano: "Puf... tantas cosas", desvela. Amador habla de traición por parte de Rocío, pero cuando se muestra especialmente duro con su sobrina es la hora de hablar de los conflictos que esta mantiene con sus hijos: "Rocío Carrasco no quiere tener ningún acercamiento con su hija. Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos", son parte de sus duras palabras hacia ella".
Rocío Flores, que guarda una estrecha relación con el hermano de su abuela, ha escuchado con atención cada una de las palabras de Amador y ha reaccionado con sinceridad:
"Yo ya hablé, yo ya di mi entrevista y expliqué mis sentimientos. Él ha decidido hablar de los suyos, pero yo prefiero no opinar porque él ya sabe muy bien lo que yo opino, yo he hablado con él en muchas ocasiones. He estado este verano con él y sé que está mejor de salud, algo de lo que yo me alegro. Lo mismo que ha dicho delante de la cámara me lo ha dicho también a mí, a mí ya me ha reconocido la labor de mi padre con respecto a intentar un acercamiento de mi hermano y mío con mi madre".