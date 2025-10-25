Edi Insua le escribe una romántica carta de amor a Violeta Crespo tras su paso por 'Uno de GH20'
El exconcursante de 'Gran Hermano' abre su corazón escribiendo unas palabras de amor a su novia, Violeta Crespo
Violeta Crespo se rompe al hablar de las inseguridades en su relación con Edi Insua
Edi Insua abre su corazón y le escribe una romántica carta de amor a Violeta Crespo tras su paso por 'Uno de GH20'. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ han podido recordar de primera mano su paso por el reality que les dio a conocer al adentrarse en la casita que seleccionará al próximo concursante. A pesar de los enfrentamientos que han vivido los últimos días, los novios han pasado unos emotivos días que culminan con la declaración de amor de gallego.
Después de sorprender a su novia con un especial regalo de cumpleaños, el influencer continúa demostrando sus sentimientos por todo lo alto. “Lo va a compartir con vosotros”, comenta el gallego un poco nervioso al entregar una carta a su novia. En medio de unos días llenos de emociones, Edi ha plasmado sus pensamientos más profundos por Violeta en una romántica carta. “Esto hay que leerlo bien”, dice con ilusión la toledana al incorporarse para leer las palabras de amor de su novio.
La creadora de contenido lee, sin abandonar la sonrisa en su rostro, la especial dedicatoria. “Jamás imaginé lo que el destino y el programa me tenía preparado…” escribía Edi en su dedicatoria. Conforme la influencer avanza en su lectura, la emoción en sus ojos es cada vez más visible. Los novios, que nunca han tenido reparo en compartirlo todo sobre su relación con sus seguidores, abren su corazón ante la cámara una vez más. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!
Edi Insua recuerda sus primeros pensamientos sobre su relación con Violeta Crespo
Con la emoción de su viaje al pasado tras pasar por la casita de 'Uno de GH20', los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han aprovechado para revivir su historia de amor. El gallego, siguiendo el especial momento que le ha regalado a su novia con su romántica carta, repasa sus primeros pensamientos al imaginar una relación con ella. “Recuerdo mis carcajadas al hablar de ser pareja”, confiesa con humor.
Violeta Crespo y Edi Insua han vivido en una nube los últimos días por su experiencia en 'Uno de GH20', donde han podido echar la vista atrás sobre su propia relación. La parejita ha vivido unos días con las emociones a flor de piel, pero no todo ha sido un camino de rosas. Los influencers se han visto cara a cara con algunos conflictos del pasado y no han dudado en pronunciarse sobre sus enfrentamientos. ¡No te pierdas sus declaraciones en su canal, '#Violedi'!