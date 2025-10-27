Lorena Romera 27 OCT 2025 - 11:15h.

La tentadora de 'La isla de las tentaciones' señala al ex de Lucía Sánchez tras la filtración de su vídeo con JC Reyes

Manuel González estalla contra Gabriella tras las pruebas de su infidelidad mientras estaba en 'Supervivientes'

Gabriella Hahlingag parece haber confirmado la infidelidad a Manuel González cuando él estaba participando en 'Supervivientes'. Tras el cruce de acusaciones y el revuelo que se está generando en redes sociales, la que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a un comentario en el que insinúa que el exconcursante de 'GH DÚO' habría filtrado su vídeo con un famoso cantante.

Las cosas no están haciendo más que enturbiarse. Las alarmas saltaban cuando el ex de Lucía Sánchez escribía unas palabras en las que hablaba de un bache, dejando entrever que las cosas entre ellos no atravesaban su mejor momento. Pero el de Cádiz lo hacía en tono amable y conciliador, haciendo ver que todavía estaba dispuesto a luchar por lo que tenían.

Pero poco después era la influencer la que confirmaba la ruptura. Lo hacía a través de su canal de difusión, con unas palabras de lo más sentidas: "Nuestros caminos seguirán por separado. Es una persona que amo con locura, pero a veces amar también es dejar ir. Fue reciente. Tampoco sabía cómo contarlo porque me pilla en un momento en el que estoy sensible".

Pero, en un abrir y cerrar de ojos, este cariño que había entre ellos parece haberse esfumado. La publicación de un vídeo en el que se ve a Gabriella besándose apasionadamente con el cantante JC Reyes ha provocado un tremendo cruce de acusaciones entre ellos. Unas imágenes que corresponden al mes de marzo, cuando ella acudía a un concierto de este artista, terminando la noche con él, mientras su chico participaba en 'Supervivientes'.

"Duele perder a quien juró que nunca te haría daño, pero duele más darte cuenta de que todos lo sabían menos tú", "Duele perder a quien juró que nunca te haría daño, pero duele más darte cuenta de que todos lo sabían menos tú", señalaba el que fuera participante de 'La isla de las tentaciones'.

Gabriella señala a Manuel tras la filtración de su vídeo con JC Reyes

Palabras a las que la tentadora respondía así: "Si te quieren pintar como la mala, pues posa. Que quede bien el cuadro". Ahora, a raíz del debate que se está generando en redes, Gabriella parece haber confirmado la infidelidad a Manuel González.

Un comentario en el que la creadora de contenido también deja entrever que cree que ha sido él quien ha filtrado su vídeo con JC Reyes. Lo ha hecho respondiendo al comentario de un usuario que decía: "qué raro que salta el tema ahora, ¿no? Justo en plena promoción de 'La isla de las tentaciones'".

"Todos lo pensamos", asegura la tentadora de 'LIDLT', apuntando a una posible estrategia del exnovio de Lucía Sánchez para mayor visibilidad ahora que va a comenzar la emisión de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. Además, la tentadora señala que el de Cádiz tenía el vídeo desde hace "medio año".

"Un poco raro que le deje y aparezca, ¿no?", se pregunta Gabriella Hahlingag, dejando entrever que esta maniobra podría haber sido algo que Manuel González haya hecho por despecho. Por el momento, el también exconcursante de 'GH DÚO' no ha respondido a estas insinuaciones.