Lorena Romera 24 OCT 2025 - 13:10h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reacciona de forma significativa tras el testimonio de Irene Rosales sobre su separación

La influencer habla de la custodia y del acuerdo económico al que ha llegado con Kiko Rivera

Kiko Rivera ha compartido una junto a sus dos hijas tras la entrevista de Irene Rosales, en la que ha contado todos los detalles de su separación. El hijo de Isabel Pantoja, exconcursante de 'Supervivientes', parece responder a las palabras de su exmujer con esta publicación que ha acompañado con un significativo mensaje, en el que deja claro que Ana y Carlota son su prioridad y que no pretende desviar su atención pese a los testimonios que están viendo la luz.

La de Ginés (Sevilla), de 34 años, ha concedido una entrevista en la que se sincera sobre el final de su relación con el dj. Desde el día que decidió sentarse a hablar con él para tomar caminos separados, pasando por el motivo que precipitó la separación, hasta la custodia y el acuerdo económico al que han llegado tras el final de su matrimonio.

Un testimonio de lo más detallado en el que la exconcursante de 'GH DÚO' alega que ha sido "más madre que esposa" y que el hermano de Isa Pantoja pasaba mucho tiempo fuera de casa, por motivos de trabajo. Pese a todo, la influencer ha tenido palabras de agradecimiento para su exmarido, que asegura que le ha puesto "las cosas muy fáciles" y que estaba al tanto de esta entrevista.

Ahora, después de las primeras 48 horas, Kiko Rivera ha reaccionado de forma velada a esta decisión de la creadora de contenido. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram, donde se desahoga con sus seguidores. El cantante ha compartido una foto de Ana y Carlota, de 9 y 7 años, respectivamente. En la imagen, podemos ver a las niñas en el salón de su nueva casa (a la que se ha mudado tras la separación), entretenidas mientras ven algo en la televisión.

Él, sin que ellas se enteren, las fotografía desde atrás. "Mi prioridad absoluta, sin más", comenta el que fuera concursante de 'Supervivientes', dando a entender que esto es lo único en lo que tiene centrado su atención y que no va a dejar que nada le perturbe. Y es que, más allá de esta publicación, Kiko Rivera no ha hecho ninguna otra alusión a la entrevista de Irene Rosales.

Una entrevista en la que también ha sacado a la luz la conversación que han tenido por Guillermo, su nuevo novio. "A Kiko le he dado las explicaciones que le tenía que dar", señala para las páginas de 'Semana'. Aunque reconoce que "no tenía por qué", considera que "se las merecía".