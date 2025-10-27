Lidia González 27 OCT 2025 - 09:10h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ desvela algo que no le gusta nada que haga José Navarro, en el episodio 11

La Rebe hace una bonita sesión de fotos embarazada junto a su marido y su hijo

La Rebe ha querido hacer un repaso sobre su embarazo en su recta final y se ha sincerado sobre todo lo que ha vivido estos meses. Como no podía ser de otra manera, uno de los aspectos más importantes sobre los que hablar es la relación con su marido, José Navarro. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ confiesa uno de sus principales motivos de enfado con el padre de sus hijos y se sincera como nunca ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. Transparente como siempre, la creadora de contenido lo cuenta todo. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!

Después de admitir que está atravesando una crisis con su marido, la de Palencia ha dado el paso de hablar sobre su relación durante estos meses. Aunque parece que la situación entre ellos ha mejorado, lo cierto es que hay algo que la influencer no puede soportar que haga José y no se ha cortado a la hora de sacarlo a la luz: “Me consume”.

Sin embargo, la creadora de contenido se ha sincerado sobre el punto en el que se encuentra en su matrimonio y, haciendo una comparación con el crítico momento que vivieron durante su primer embarazo, la influencer lo tiene claro: “No podía ni verte, te tenía asco”. Aunque ahora se encuentran en una situación muy diferente, para la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no es todo color de rosas.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ habla de su baja autoestima

La Rebe ha querido sentarse frente a las cámaras de su propia docuserie para explicar cómo se siente en este punto de su embarazo. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ no lo está pasando nada bien y se ha abierto en canal para hablar de su baja autoestima. La creadora, que siempre se muestra muy transparente con “sus niñas”, no ha querido ocultar el punto personal en el que se encuentra. ¡Descubre de qué se trata!

Capítulo completo: La Rebe decide quién va a acompañarla en el parto

La Rebe ha estado dándole muchas vueltas a un importante paso que tenía que dar sobre el nacimiento de su hija y, finalmente, ha tomado una decisión. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ ha anunciado de qué se trata y desvela quién va a acompañarla en el parto. La influencer, además, ha querido explicar la encrucijada en la que se ha encontrado para nombrar a la persona indicada y se lo comunica en directo. ¡Dale al play y no te pierdas el anuncio!