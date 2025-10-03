Ana Carrillo 03 OCT 2025 - 09:00h.

La exnovia de Carlo Costanzia ha organizado una celebración casera para celebrar el primer cumplemés de su hijo

La significativa reflexión de Yulen Pereira tras saber que su hijo no lleva su apellido: "Tengo que seguir, no es fácil"

Compartir







Jeimy Báez está feliz con su vida de mamá primeriza y así lo muestra en las escasas publicaciones que comparte junto a su hijo en común con Yulen Pereira, que no ha registrado con el apellido del exconcursante de 'Supervivientes' porque ha tomado la decisión de ser madre en solitario. Esa información la dio en exclusiva a OUTDOOR y se centra en mostrar la parte más bonita de su nueva vida como madre en Instagram, donde ahora ha mostrado cómo ha celebrado el primer cumplemés de su bebé.

Su niño, del que se desconoce el nombre porque ni la ex de Carlo Costanzia ni el ex de Anabel Pantoja han querido revelarlo, nació el pasado 2 de septiembre en un hospital de Reus, donde vive la familia de ella, tras un largo parto. Hasta allí se desplazó el esgrimista para conocer a su hijo y tan solo unas horas después se ponían de acuerdo para presentar a su hijo en redes con la misma foto de su pie.

Una semana después, las cosas cambiaban y era la exconcursante de 'GH DÚO' la única que compartía en sus stories una foto de su bebé para celebrar su primera semana de vida. Y ahora ha vuelto a ser solo ella la que ha mostrado la celebración que ha organizado por el primer cumplemés de su niño.

La joven ha compartido una foto de un trozo de tarta con una única vela que simboliza ese primer mes en la vida de su hijo, aunque aparecen también dos cucharitas, lo que indica que lo ha celebrado con alguien más. Además, ha compartido una nueva instantánea con su bebé, en la que aparece muy sonriente mientras acaricia su piececito.

PUEDE INTERESARTE La emoción de Jeimy Báez al ver la sorpresa que ha recibido su hijo en común con Yulen Pereira

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un nuevo posado con el que muestra su gran felicidad por ser mamá y en el que vuelve a demostrar que su intención no es enseñar la carita de su primogénito, ya que hasta el momento solo ha compartido imágenes en las que se ven sus pies o sus manos, pero nunca una del rostro.