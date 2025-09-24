Lorena Romera 24 SEP 2025 - 11:55h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha lanzado unas contundentes palabras tras la decisión de Jeimy Báez de quitarle su apellido al bebé

La postura de Yulen Pereira tras confirmarse que su hijo no lleva su apellido

Yulen Pereira ha compartido una significativa reflexión tras saber que su hijo no lleva su apellido. Ha sido Jeimy Báez quién ha tomado la decisión de no inscribir a su hijo con el apellido del esgrimista. Tras confirmarse la noticia, en exclusiva para Telecinco Outdoor, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar unas contundentes palabras en las que reconoce que "no está siendo fácil", pero que "tiene que seguir" adelante.

Son momentos convulsos para el que fuera pareja de Anabel Pantoja, que lleva algunos meses con todas las miradas puestas en él. Desde que se conociera que la expareja de Carlo Costanzia estaba embarazada, y deslizara por error en su entrevista en '¡De Viernes!' que él era el padre, el ganador de dos medallas en el Campeonato Europeo de Esgrima ha visto cómo se convertía en el centro de la polémica.

Su manera de afrontar la paternidad, totalmente opuesta a la de la exconcursante de 'GH DÚO', le llevaba a sentarse en el plató de '¡De Viernes!' y dar sus explicaciones pertinentes. Y, aunque parecía que la expareja acercaba posturas con el nacimiento de la criatura, pues se pudo ver al esgrimista entrando al hospital para conocer al pequeño... nada más lejos de la realidad.

La influencer de origen dominicano ha confirmado en exclusiva su intención de ser madre en solitario. Es más, le ha quitado a la criatura el apellido de Yulen Pereira, obligándole a recurrir por la vía judicial en caso de querer ejercer su paternidad. Ahora él, a través de su perfil de Instagram, ha compartido una significativa reflexión con la que explica cómo se encuentra en este momento tan delicado de su vida.

Y es que el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha reconocido que no está siendo nada fácil. "A veces la vida no sigue el guion que uno imagina. Los planes cambian, la gente cambia, las circunstancias también. Lo único que me queda claro es que tengo que seguir. No es fácil, pero en la dificultad también se encuentra el carácter", comienza escribiendo el padre del bebé de Jeimy Báez, que ha acompañado este post con unas imágenes entrenando.

Yulen Pereira asegura que está "aprendiendo a convivir con el silencio". Algo que sigue en la línea con lo que contábamos precisamente ayer, cuando nos poníamos en contacto con él para conocer su reacción cuando la propia Jeimy Báez nos invitaba a "preguntarle a él" sobre el motivo por el que le ha quitado su apellido a la criatura. El esgrimista nos leía, pero optaba el silencio como la mejor respuesta.

"Aprendiendo a entender el camino y a valorar cada paso que me acerca a ser una mejor versión de mí mismo. Dentro y fuera de la pista, seguimos", señala el que fuera pareja de Anabel Pantoja, que se encuentra inmerso en los entrenos para la nueva temporada.