Silvia Herreros 28 OCT 2025 - 12:00h.

La exconcursante de 'GH Dúo' comparte una reflexión sobre la importancia que los pequeños gestos de una persona tienen en su vida

Irene Rosales reacciona a la canción que Kiko Rivera ha compuesto tras su ruptura y le manda un mensaje

Irene Rosales comparte una llamativa reflexión sobre los "pequeños gestos" tras volver a enamorarse después de su ruptura con el hijo de Isabel Pantoja. La exconcursante de 'GH Dúo' ya no esconde lo que siente por su nuevo novio, un empresario sevillano al que conoció hace cinco años y con el que ha recuperado la ilusión y la fe en el amor tras su ruptura con Kiko Rivera. Su reflexión invita a pensar en todo aquello que podría haber hecho que se enamorase de Guillermo.

La influencer, que asegura no haber sido infiel al padre de sus hijas con su nueva pareja, ha compartido una reflexión a través de sus redes sociales en la que resalta aquello que más valora de una persona. Son pequeñas cosas; gestos que probablemente para algunos carezcan de absoluta importancia, pero que para ella lo significan todo.

A pesar de la supuesta doble vida del empresario o de los descalificativos con los que se habría referido hacia ella en el pasado, Irene Rosales parece estar muy ilusionada y enamorada. Sus publicaciones en redes sociales son un claro reflejo de ello. A través de las mismas, la natural de Gines, municipio perteneciente al Aljarafe sevillano, no para de compartir bonitas reflexiones que hacen referencia al buen momento personal que atraviesa. En esta última ocasión no le ha hecho falta hacer referencia al amor, ni tampoco mencionar o posar con Guillermo, quien cada vez tiene más presencia en sus perfiles.

Así pues, tras plantarse en la puerta de la empresa de su nuevo novio y dedicarle la romántica canción Te estaba esperando, de Antonio Orozco (un tema que sin duda alguna es una auténtica declaración de Intenciones); Irene Rosales repostea a través de sus stories un post del psicólogo argentino Leo Maiello en el que reflexiona sobre algunos aspectos que podrían haber sido clave para hacer que se enamorase locamente del empresario.

Mientras suscribe con su 'me gusta' y su repost palabra por palabra todo lo que dice el argentino, Irene se declara "fan" de aquellas personas que "demuestran interés" a través de "gestos" que "que parecen pequeños pero que a veces te salvan el día". Gestos como "un 'buenos días' dicho con intención, no por costumbre" o "un 'cómo estás' que no busca cumplir, sino escuchar".

"Esos detalles que parecen insignificantes para el mundo, pero que para mí a veces son todo. Porque no todo el mundo pregunta cómo estás para saber. Buscan la versión corta, la respuesta socialmente correcta. Pero hay personas que no, que te miran con los ojos atentos, que esperan tu respuesta. Y eso, en este mundo donde todos corren, es casi un milagro", asegura el narrador.

"Me declaro fan de la gente que te escribe para decirte, 'estaba pensando en vos'. A veces lo que cura es simplemente alguien que te dice 'hola', con un poco de alma. Alguien que te mira como si tu existencia tuviera peso, valor, sentido. Me declaro fan de los gestos honestos, de lo sencillo, pero que deja huella", termina.

Irene Rosales no ha podido evitar sentirse identificada con esta reflexión que ha querido compartir a través de sus historias temporales de Instagram con sus más de 724 mil seguidores. Un pensamiento con el que se muestra completamente de acuerdo y con el que podría estar revelando aspectos fundamentales y desconocidos de su relación con Guillermo; un hombre detallista, que hace que se sienta valorada y que demuestra verdadero interés por ella cada día y en cada momento.

Y aunque el post no tiene por qué estar directamente relacionado con una situación amorosa, las publicaciones que, de un tiempo a esta parte, comparte la exnuera de Isabel Pantoja en sus perfiles sociales, sí que parecen hablar o dar pistas de cómo se encuentra. De hecho, también pueden ser entendidas como un 'zasca' a su exmarido, por el que ha llegado a sentirse "más madre que esposa".

La sevillana es muy dada a compartir reflexiones de este tipo, con las que parece estar haciendo alusión a su propia vida, a través de canciones o indirectas. Por ello, no es tan difícil imaginar en las personas en las que la exmujer de Kiko Rivera habría pensado al ver por primera vez el vídeo de este experto en psicología.