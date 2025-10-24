Equipo mtmad 24 OCT 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se sincera sobre la charla que marcó un antes y un después en su relación con Adara Molinero

Violeta Crespo ha celebrado su 24 cumpleaños rodeada de su familia y amigos con la presencia de Fani Carabajo entre los invitados. La recién llegada de Honduras comparte su extrema experiencia con la influencer y se abre como nunca al desvelar una importante conversación que tuvo con Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’. La madrileña deja a la exconcursante de ‘Gran Hermano’ con la boca abierta con todas sus confesiones sobre su paso por los Cayos Cochinos.

Fani Carbajo ha sido la tercera expulsada definitiva de ‘Supervivientes All Stars’ y ya está de vuelta en casa recargando fuerzas. La influencer, que se sinceraba sobre cómo afrontaba el reality antes de poner rumbo a Honduras, se abre junto a Violeta Crespo acerca de su experiencia tras su regreso a España. “No esperaba ser expulsada”, comienza explicando. Fani habla de los motivos de su expulsión y sorprende a todos al desvelar una charla con Adara Molinero que significó un antes y un después en su relación.

La exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ se adentra a relatar el momento en el que tuvo lugar la crucial conversación. “Su penitencia fue pescar y me pidió que le acompañara”, explica. En ese momento, Adara aprovechó para abrirse con la madrileña y hablar como nunca antes lo habían hecho. La conversación de las influencers fue sin duda un punto de inflexión para ellas y Fani no ha dudado en compartir en exclusiva todo sobre la intensa charla. “Nos hemos contado muchos secretos”, añade la influencer.

Fani Carbajo se sincera sobre su paso por ‘Supervivientes All Stars’ tras su expulsión

La creadora de contenido aprovecha su momento de confesiones en el cumpleaños de Violeta Crespo para hablar sobre su reciente paso por ‘Supervivientes All Stars’. “Me he encontrado mucho mejor”, confiesa. Comparando su visita a Honduras con la primera vez que concursó en el formato, Fani desvela todo sobre su experiencia. “No tenía miedo a lo que dijeran de mí”, añade orgullosa de sí misma. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Violeta Crespo ha invitado a Fani Carbajo a su 24 cumpleaños y la influencer no ha dejado indiferente a nadie con sus declaraciones. La tercera expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ cuenta todo lo que no se ha visto de su paso por los Cayos Cochinos y acompaña a la toledana en su día especial. Además, Violeta y Edi actualizan sobre su relación y el gallego habla desvela los proyectos profesionales que le harán pasar más tiempo separado de su novia.