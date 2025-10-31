Lidia González 31 OCT 2025 - 15:17h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si tiene una relación con el futbolista del Real Madrid

Todos los detalles de la relación de María Aguilar y Kylian Mbappé

María Aguilar ha encabezado todas las noticias en las últimas semanas después de que saliese a la luz su posible relación con Kylian Mbappé. Tras convertirse en el centro de toda esta controversia sobre la que ha hablado todo el mundo, le toca a ella pronunciarse y ha reaccionado a los titulares que ha protagonizado junto al futbolista en la alfombra roja de los premios ‘GenZ Adwards’. El programa de ‘En todas las salsas’ no ha querido perderse la gala de los creadores de contenido y John Kha no ha dudado en preguntarle a la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ por todo lo que ha sucedido. ¡No te pierdas todo lo que ha contado en Mediaset Infinity!

“Estoy muy bien, estoy tranquila”, comienza explicando tras toda la repercusión que ha estado teniendo últimamente. Después de que David Vaquero opinase sobre esta supuesta relación entre su exnovia y el deportista, la creadora de contenido responde a la gran pregunta y aclara si es cierto que mantiene una relación con el futbolista del Real Madrid.

“Creo que me lo merezco”, se sincera la influencer al hablar de su situación sentimental. Además, ha querido despejar todas las dudas sobre una de las principales pistas que apuntaban a un idilio con el francés y desvela todos los detalles de su viaje a París. Más sincera que nunca, la creadora de contenido contesta a John Kha, quien no ha dudado en insistirle en cada detalle susceptible de estar vinculado con el deportista.

No es la primera vez que a María Aguilar se le ha atribuido tener un vínculo afectivo con un jugador de fútbol, como ya le ha pasado con Raúl Asencio anteriormente. Es por este motivo por el que la que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo se siente al ser relacionada con futbolistas continuamente.

María Aguilar ha acudido a la alfombra roja de los premios ‘GenZ 2025’ tan solo dos semanas después de que saliese a la luz su supuesto vínculo con el futbolista, Kylian Mbappé, por lo que ha tenido que responder a muchas preguntas sobre ello. Además de confesar si tiene una relación con él y la verdad tras su viaje a París, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera por completo sobre su situación personal. ¡No te pierdas nada de lo que ha dicho en el programa de ‘En todas las salsas’!