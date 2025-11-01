Edi Insua desvela el motivo por el que terminó su relación con sus anteriores parejas

Natalia Sette 01 NOV 2025 - 09:30h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' desvela por qué no continuo su relación con las parejas que tuvo antes de Violeta Crespo

Violeta Crespo cuenta el episodio de celos que ha tenido con Edi Insua

Compartir







Edi Insua se ha sincerado como nunca sobre su pasado sentimental. El exconcursante de ‘Gran Hermano', que ha decidido recrear junto a Violeta Crespo la primera cita que nunca tuvieron como terapia de parejas , ha decidido contarle a su chica y a todos sus seguidores el motivo por el que terminó su relación con sus anteriores parejas. Con total honestidad, Edi explica que ha tenido dos relaciones importantes antes de conocer a Violeta, y se sincera sobre por qué no quiso continuar.

“He tenido dos parejas”, comienza contando el influencer. Aunque reconoce que ambas tenían cosas muy buenas, el gallego reconoce que nunca llegó a sentir que ninguna de ellas fuera la definitiva. “No soy muy creyente del amor para toda la vida”, admite con sinceridad, algo que Violeta ya sabía y con lo que no está de acuerdo . A pesar de haber apostado por ambas relaciones, Edi confiesa que en ningún momento tuvo la sensación de haber encontrado a la mujer de su vida. “Nunca sentí que eran las mujeres de mi vida”, explica.

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo se rompe al hablar de las inseguridades en su relación con Edi Insua

El exconcursante recuerda especialmente su segunda relación, con la madre de su hijo, y revela qué fue lo que realmente llevó al final de su historia. “Hubo un acontecimiento que provocó la ruptura”, cuenta Edi. A pesar de ello, ha explicado en varias ocasiones que mantiene una buena relación con ella por el bienestar de Gael, su hijo en común.

Violeta Crespo habla de su ruptura con su primera pareja

PUEDE INTERESARTE Violeta Crespo abandona España y Edi se derrumba tras su separación

Después de escuchar a Edi, Violeta Crespo también comparte su experiencia personal y habla de su primera relación. La toledana recuerda que estuvo varios años con su exnovio, aunque con el paso del tiempo se dio cuenta de que no era la persona indicada. “Estuve casi tres años con él”, revela. A pesar de tener buenos recuerdos y de guardar cariño, Violeta reconoce que no había una conexión real entre ambos. “Es muy bueno, pero no cuajamos”, asegura con honestidad.

En esta simulación de una primera cita, ambos se abren y desvelan información que había sido hasta ahora un secreto. Fingiendo que no se conocen, van contestando las preguntas típicas de cuando empiezas a quedar con alguien. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ hablan de sus hobbies, sus preferencias en una pareja y su visión del amor ¡No te pierdas todos los detalles en Mediaset Infinity!