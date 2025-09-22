Ana Carrillo 22 SEP 2025 - 18:26h.

Tom Brusse ha criticado a Adara Molinero por querer abandonar 'Supervivientes All Stars'

Adara Molinero ha amenazado con abandonar la segunda edición de 'Supervivientes All Stars' y es que ha llegado a activar el protocolo de abandono y a asegurar el repetidas ocasiones que tenía ganas de dejar los Cayos Cochinos y regresar a España. Finalmente, ha decidido quedarse y seguir viviendo la aventura, aunque su deseo de abandonar ha despertado críticas en las redes sociales.

Una de las personas que le ha criticado ha sido Tom Brusse, que ha estallado en Instagram: "Siempre lo mismo, ¡qué pereza!". El exnovio de Melyssa Pinto participó en 'Supervivientes 2021' y es muy fan del formato, por lo que recuerda que la hija de Elena Rodríguez también quiso abandonar en la primera edición de 'Supervivientes All Stars'.

En aquella edición tampoco tomó la decisión de irse, pero como estaba nominada la primera semana le pidió a sus fans, sus fieles 'adaristas', que no la votasen para quedarse y que dieran su apoyo a Olga Moreno, que era la concursante con la que se medía en aquella nominación. La audiencia fue la que la expulsó finalmente y ella quiso volver a vivir la experiencia este año para superarse a sí misma.