05 NOV 2025 - 21:07h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha revelado si quiere ser padre junto a su novia, Laura Cantizano

Rubén Torres vuelve a su puesto de trabajo como bombero tras ganar 'Supervivientes All Stars'

Rubén Torres ha regresado de Honduras como el flamante ganador de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. Tiene claro que va a gastar los 50.000 euros del premio en la entrada de un piso y en hacer un viaje con su novia, Laura Cantizano, que ha sido su defensora en plató. Lo que no tiene tan claro es si va a ser padre o si va a haber boda y ha expresado sus dudas ante el micrófono de 'Europa Press'.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado que su intención es pasar el resto de sus días con Laura, a la que considera el amor de su vida. Ha expresado que está convencido de que ella siente lo mismo por él, pero que no tienen planeado pasar por el altar ni darse el 'sí, quiero' en una boda civil, como tampoco se han planteado tener hijos juntos.

"Pero tengo que decir que a mí claro que me gustaría casarme", ha matizado el bombero, que lo que no ve tan claro es tener hijos porque no se lo planteado: "No lo hemos hablado pero no lo descarto porque me gusta improvisar según vaya viviendo, según la situación de vida que tengamos ambos pues quizá cuadra para una boda y sino pues no y a disfrutar el uno del otro".

Aunque no tengan hijos juntos, el compañero de Adara Molinero ha recordado que él ya es padrastro porque su pareja tiene un hijo, Kilian, de 18 años, con el que tiene una estupenda relación, hasta el punto de que el joven le escribió una bonita carta abierta cuando él estaba concursando en 'Supervivientes All Stars' para mostrarle su apoyo públicamente.

Los tres forman una feliz familia junto a su perro Braco y, por el momento, la pareja no tiene planes de ampliarla más. Ahora van a centrarse en viajar y en disfrutar de su amor, que comenzó de forma oficial hace justo un año, después de que él llegase de 'La isla de las tentaciones' y decidiera dejar a Bayan Al Masri para apostar por su noviazgo con Laura, con la que se había besado por primera vez a comienzos de 2024.