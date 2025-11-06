Carlos Otero 06 NOV 2025 - 10:00h.

Los partipantes más emblemáticos de la anterior edición del reality han experimentado cambios de 180 grados

Juan Quintana toma una decisión respecto al dinero del premio de 'Gran Hermano'

Compartir







La vigésima edición de 'Gran Hermano' llega este jueves a Telecinco con una nueva hornada de concursantes que entran en la casa del reality decano de la televisión, que además estrena localización. El programa cambia vidas, y los participantes más emblemáticos de la edición pasada pueden dar buena cuenta de ello.

Edi y Violeta: un nuevo comienzo para la pareja

El amor campa a sus anchas por las habitaciones de la casa de GH, y Cupido disparó sus flechas para unir a Edi y Violeta. La vida de ambos ha dado un giro radical desde que salieron del programa: Violeta prácticamente se ha instalado en Galicia junto a él y ha aparcado sus sueños de convertirse en agente de policía para gestionar con Edi Insua sus alojamientos turísticos. Por su parte, el gallego ha participado en una especie de 'Bailando con las Estrellas' en la televisión autonómica. Pero lo más fuerte es que tienen intención de casarse: "Queremos oficializar el compromiso que tenemos", dicen en su canal de mtmad.

Nerea, Luis y Adrián: un triángulo explosivo

Nerea Minguela vivió la experiencia Gran Hermano 19 junto a su pareja, Luis. Su convivencia estuvo llena de altibajos, pero salieron fortalecidos. Sin embargo, una vez fuera, terminaron rompiendo. Ella se ha reconvertido en influencer y tuvo además un breve romance con Adrián, el luchador de origen senegalés que también participó en el programa. Luis, por su parte, ha optado por alejarse de los focos y regresar al anonimato.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Javier y Vanessa: altibajos y nuevo look

Otra pareja intensa fue la formada por Javier Mouzo y Vanessa Bouza. Los cantantes de orquesta entraron muy enamorados e incluso regresaron como dúo a 'GH Dúo' tras el programa. Sin embargo, una infidelidad de ella con Jacobo Ostos casi los lleva a la ruptura definitiva. Ambos lucen nueva imagen tras su paso por el reality: él ha ganado unos cuantos kilos y ella se ha sometido a varias intervenciones estéticas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Óscar Landa: nueva vida en Castilla y León

Tras su paso por GH, Óscar Landa ha reiniciado su vida. El donostiarra compartió con sus seguidores un vídeo en el que abandonaba su casa de Nájera (La Rioja) para iniciar una nueva etapa. El destino elegido ha sido Castilla y León, ya que, según sus propias palabras, regresar a San Sebastián es inasumible por el elevado precio de la vivienda.

Maica Benedicto: influencer en busca del amor

Maica Benedicto ha logrado convertirse en influencer tras su paso por GH. La joven murciana acude a las fiestas más exclusivas de la capital: los Gen Z Awards, la fiesta de Halloween de Sensillo con S... Las marcas se la rifan para promocionar sus productos y ella no puede estar más encantada. Sin embargo, sigue buscando el amor. Después de intentarlo con Adrián Creus, el italiano Tomasso y Albert Barranco, ahora en LIDLT como soltero VIP, la química industrial continúa sin pareja.

Laura y Vulcan, del amor al odio

El último año hemos estado muy pendientes de la historia de amor de Laura Galera, hija de la mítica María José, y DJ Vulcan. Empezaron su amor en la casa, lo continiaron fuera pero tras una ruptura civilizada llegó la guerra sin cuartel. El discjockey ha olvidado a la sevillana en brazos de Alba García, de 'La Isla de las Tentaciones'. Por su parte, Laura ha decidido cambiar de look radical y ahora es una joven morena que afronta la soltería con energía y poderío.

Juan: un campeón emprendedor

El ganador de la edición, Juan Quintana, decidió invertir parte del premio en negocios turísticos. El bailarín ha puesto en marcha 'Apartamentos y Lofts Makana', un paraíso vacacional situado en la isla de Lanzarote. Se trata de una serie de cabañas de madera y lofts con zona chillout y jacuzzi en Playa Blanca.