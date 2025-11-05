Lorena Romera 05 NOV 2025 - 13:09h.

La modelo se ha realizado un chequeo médico tras pasar 56 días en 'Supervivientes All Stars'

Jessica Bueno habla de la situación de los perros que compartía con Jota Peleteiro tras la polémica

Jessica Bueno se ha sometido a pruebas médicas tras su paso por 'Supervivientes All Stars'. Después de explicar la importante decisión que ha tomado tras más de 56 días de supervivencia en Honduras, la modelo de Los Morales (Sevilla), de 35 años, ha hecho partícipes a sus seguidores de este chequeo médico que se ha realizado para comprobar que está todo bien tras vivir esa experiencia extrema en los Cayos.

Después de una final repleta de emociones, Torres se alzaba con los 50.000 euros del premio de 'Supervivientes All Stars'. Lo hacía con el 51,2% de los votos. Un reñidísimo televoto que convertía a Jessica Bueno en la segunda finalista del concurso. "Lo primero de todo, agradecer todo el apoyo y todo el cariño. Mi familia me ha dicho que habéis estado a tope", señalaba la creadora de contenido en el primer storie que compartía el recuperar su teléfono móvil.

Una primera publicación en la que la andaluza explicaba la decisión que ha tomado para poder volver a su vida "poco a poco", recuperando la normalidad de forma paulatina. "Ha sido todo una locura, estoy leyendo algunas cositas, pero poco a poco. Quería pediros paciencia", señalaba la que fuera concursante de 'GH VIP', cuya prioridad es recuperar el tiempo perdido con Fran Rivera, Jota Peleteiro Jr y Alejandro, sus tres hijos.

"Necesito un intensivo de mis niños, lo necesito. No sé si compartiré mucho por aquí, pero ya estoy. Ya he vuelto. Solo puedo decir que gracias infinitas. Sin vosotros no hubiese sido posible. Somos un equipo, me siento muy afortunada", agradecía la modelo a través de su perfil de Intagram, donde ahora ha contado que se ha sometido a un chequeo médico.

De camino a Sevilla, algo que deseaba con todas sus fuerzas después de varios días en Madrid atendiendo compromisos profesionales. "Después de las pruebas médicas, ya vuelvo a mi Sevilla. No sabéis las ganas que tengo de llegar a casa", ha señalado la segunda finalista de 'Supervivientes All Stars', que, por el momento, no ha compartido el resultado de las mismas.