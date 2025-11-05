Logo de telecincotelecinco
Jessica Bueno se reencuentra con sus hijos tras 'Supervivientes All Stars': de la reacción a su look a su primer plan juntos

Jessica Bueno
Jessica Bueno sonríe al reencontrarse con sus hijosInstagram (@jessica_bueno)
Tras someterse a las pruebas médicas pertinentes y asistir a la rueda de prensa final de 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno ha regresado a Sevilla para reencontrarse con sus hijos: Fran Rivera, fruto de su romance con Kiko Rivera, Jota Junior y Alejandro, nacidos de su relación con Jota Peleteiro.

La amiga de Gloria Camila ya le anticipó a sus seguidores que no iba a estar muy activa en Instagram porque quería disfrutar de la compañía de sus hijos tras haber pasado dos meses separados, pero ha hecho una excepción para mostrarles lo feliz que está de regreso a su ciudad y de poder disfrutar de un plan de cine con una gran bolsa de galletas, chocolatinas y chuches junto a sus tres niños.

Sus seguidores saben bien que ese es su plan favorito y ella se lo ha recordado, confesándoles que ha soñado muchos días con poder volver al cine con sus hijos, que tienen entre doce y cuatro años. Les ha confesado también que ha tenido dificultad para contenerse al comprar los dulces porque tras tantos días sin azúcar echaba mucho de menos las galletas, el chocolate y las chuches.

La ex de Luitingo no ha enseñado las caras de sus hijos - algo que nunca hace -, pero sí que ha compartido el vídeo en el que se les escucha emocionados por volver al cine los cuatro juntos tras dos meses sin poder hacer su plan favorito. También ha compartido su reacción a su nuevo look, pues en Honduras decidió dejar que Laura Madrueño le cortase el pelo a cambio de una llamada con ellos y con su madre, Loli Álvarez.

"¿A vosotros os gusta? ¿Me queda bien?", le pregunta la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' a sus hijos: "Sí, estás muy guapa", "A mí me gusta, estás guapísima, bueno siempre estás guapísima". Unas palabras que han derretido a la modelo, que a pesar de estos piropos, ha decidido que va a cortarse el pelo para no llevar un lado desigual al otro en longitud: "Voy mañana a la peluquería y me lo tendré que cortar bien cortito para igualarlo".

