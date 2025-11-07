Natalia Sette 07 NOV 2025 - 17:03h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla del negocio de su familia y admite que tienen dinero

Daniela Cano aclara su relación actual con sus compañeros de ‘Gran Hermano’

Daniela Cano ha venido al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a ser sincera y contestar todas las preguntas de los colaboradores del videopodcast. Tras opinar, sin pelos en la lengua, sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela a qué se dedica realmente su familia y se pronuncia sobre los haters que la llaman interesada

Hay muchos detalles de su vida personal que Daniela Cano desveló durante su paso por ‘Gran Hermano’. Es colombiana aunque reside en Barcelona, se fue a Londres y estudió contabilidad. Allí conoció al que se convertiría en su pareja y después dejaría marchar. Pero hay un tema que siempre ha querido dejar al margen y es su familia, de la que no se sabe nada. Es por ello que después de aclarar su relación con Álvaro Escassi, la influencer desvela a qué se dedican sus padres.

“Vengo de familia con dinero”, comienza diciendo Danielo, afirmación que deja perplejos a todos los presentes plató. Como nunca ha dado información de su familia, nadie se esperaba esa declaración. “Son empresarios”, explica. Aunque al principio se muestra reticente a dar más detalles, tras la insistencia de los colaboradores termina diciendo a que se dedican exactamente sus padres.

Tras desvelar la profesión de sus padres y dejar claro que viene de una familia acomodada, la influencer carga contras los ‘haters’ que la han llamado aprovechada. “Los ‘haters’ me llamaban interesada”, asegura. Daniela explica que cuando hizo pública su última relación, todos pensaron que estaba con él por dinero. La influencer deja claro que no fue así pues a ella no le ha hecho falta nunca estar con nadie por su dinero. “Tuve un amor muy bonito”, admite tajante.

Daniela Cano cuenta también por qué terminó su relación y si está dispuesta a encontrar el amor de nuevo. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ está dispuesta a abrirse en canal y responder a todas las preguntas de los colaboradores sin pelos en la lengua. Desvela cuál es su relación actual con sus excompañeros y opina abiertamente sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua ¡No te pierdas ninguna declaración dándole play al video!