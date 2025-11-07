Patri Pérez explica por qué la baby shower no la hizo en Barcelona

Natalia Sette 07 NOV 2025 - 15:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela el motivo por el que celebran la baby shower en la tierra natal de Lester y no de ella

Patri Pérez y Lester Duque desvelan si van a tener más hijos

Patri Pérez y Lester Duque están viviendo unas semanas llenas de emociones. A punto de convertirse en padres por segunda vez, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones' han celebrado un precioso baby shower en honor a su hija Cala. Aunque actualmente residen en Lanzarote, la influencer ha querido explicar por qué la baby shower no la hizo en Barcelona y sí en Gran Canaria, lugar de nacimiento de Lester Duque.

Patri y Lester han decidido hacer el evento en una casa muy especial para ellos en Gran Canaria. Aunque estuvieron rodeados de familia y amigos, los seguidores de la influencer se preguntan por qué no la hizo en Barcelona, más cerca de sus seres queridos. Patri, sincera como siempre con su comunidad, admite que el último mes ha sido especialmente agotador y que hacerlo en Barcelona requería mucho esfuerzo por su parte. “Es que no puedo más”, comienza diciendo.

Hacer un baby shower en Barcelona, con todo lo que implica, era completamente inviable en este momento. “Es imposible”, asegura. De hecho, los preparativos de la fiesta han sido un infierno para la pareja ya que decidieron organizarla a última hora y no tuvieron mucho tiempo para hacerlo. “Ha sido un mes muy intenso”, afirma Patri. La creadora de contenido explica detalladamente los motivos que impidieron su viaje a Barcelona y desvela si volverá a su casa antes de dar a luz.

Patri Pérez y Lester Duque desvelan cómo están en los últimos meses de embarazo

Con la llegada de Cala cada vez más cerca, Patri y Lester han querido compartir cómo se sienten en esta recta final. “Necesitamos estar tranquilos y relajados”, confiesa el canario. Patri, entre risas, asegura que cada mes dicen lo mismo y todo termina siendo una locura. A pesar de que su relación sentimental terminó hace tiempo, Patri y Lester se muestran muy unidos y cómplices en todo lo que tiene que ver con sus hijos y se apoyan en estos momentos más delicados.

Durante la baby shower, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ estuvieron emocionados y disfrutando de cada detalle de la celebración. Entre globos, risas y anécdotas, los futuros papás reconocen que vivir este momento en Gran Canaria ha sido una decisión acertada y muy especial ¡Descubre todos los detalles de su baby shower en Mediaset Infinity!