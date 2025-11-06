Natalia Sette 06 NOV 2025 - 15:07h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' cuentan con nostalgia la importancia de la casa en la que celebra el babyshower

Patri Pérez desvela si Lester Duque va a estar presente en el parto de su hija Cala

Compartir







Patri Pérez y Lester Duque han vivido una celebración muy especial en honor a su segunda hija, Cala. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones' han organizado una preciosa baby shower en Gran Canaria, la tierra natal de Lester, y han querido explicar a todos sus seguidores por qué ha sido tan especial el lugar escogido para el evento. La expareja, que además desvela si quieren tener más hijos, comparte por qué celebrar allí este momento ha sido como revivir una etapa muy importante de su historia juntos.

El lugar elegido no es uno cualquiera. La casa en la que celebran el baby shower de Cala les trae muchos recuerdos a la expareja. “Me hace mucha ilusión hacerlo en este sitio”, confiesa la influencer. La emoción se nota en sus palabras, y tanto ella como Lester se muestran visiblemente nostálgicos al volver al que fue un escenario importante en su relación.

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez anuncia la importante decisión que ha tomado sobre su parto

Ambos reconocen que celebrar allí a su segunda hija les ha hecho viajar en el tiempo. “Hemos vuelto a vivir esa situación”, cuenta Lester mientras sonríe a Patri. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no puede evitar emocionarse. “He tenido un déjà vu”, confiesa entre risas, recordando cómo, en aquel mismo lugar, preparaban todo con la misma ilusión antes del nacimiento de Río.

Patri Pérez y Lester Duque recuerdan los últimos meses de embarazo de Río

PUEDE INTERESARTE Patri Pérez habla sobre su decisión de vivir con Lester Duque cuando nazca su hija Cala

Patri y Lester también rememoran cómo fueron los últimos meses de embarazo de su primer hijo. “Hace 20 meses estábamos en esta misma situación”, señala Lester con una sonrisa. “Fueron momentos muy bonitos”, añade Patri. Aunque ahora estén separados, ambos recuerdan con ternura todo lo que vivieron juntos.

La celebración estuvo llena de detalles y simbolismo: desde el dibujo personalizado que Patri llevó en la barriga hasta la comida familiar preparada con cariño por la catalana y su suegra. Patri Pérez y Lester Duque viven una baby shower cargada de emoción, recuerdos y amor, en un lugar muy especial para todos ellos y que ahora suma un nuevo capítulo en sus vidas y en la de Cala ¡Descubre todos los detalles en Mediaset Infinity!