Laura Ceballo 08 NOV 2025 - 11:44h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha mostrado en redes cómo son actualmente sus desayunos

Carlos Alba, en urgencias tras su paso por 'Supervivientes All Stars': "Seguramente tengan que abrir"

El pasado jueves, Carlos Alba se vio obligado a visitar las urgencias de un hospital de Sevilla. Tras finalizar su paso por 'Supervivientes All Stars', el exconcursante contaba a través de sus redes scoiales que había posibilidades de que tuviera que ser intervenido quirúrgicamente. El motivo, la mordedura de una araña en el brazo tras su regreso a la capital andaluza.

El chef recibió tratamiento antibiótico, además de corticoides para bajar la inflamación. Tan solo un día después, actualizaba su estado de salud tras recibir el alta hospitalaria y confirmaba que, si la infección no remitía, los cirujanos iban a tener que "abrir" para sacarla.

La mañana de este sábado, el exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha compartido con sus seguidores su nueva rutina. Y es que, desde que salió del hospital, tiene que cumplir unas pautas con el objetivo de evitar esa intervención quirúrgica: "Ya llevo tres antibióticos, tres corticoides... Yo no sé la cantidad de pastillas que me han dado. Vamos, que no me muero allí, me voy a morir aquí, manda co***es", bromeaba.

Con ese humor que le caracteriza, ha dado los buenos días a través de sus redes sociales: "Bueno, amigos, buenos días. Os voy a presentar mi desayuno de por la mañana. Ojo, aquí lo tenéis. Desde el prinicipio hasta el final", ha dicho mientras grababa todo lo que tenía preparado en la encimera de su cocina y lo acompaba de un mensaje que decía 'Tragedia'.

Se trataba, ni más ni menos, que de una larga fila de pastillas, concretamente de un total de diez, acompañadas de algo más: "Con el vasito de vitamina C. Y el tío ha llegado a cinco días de la final de 'Supervivientes All Stars. Con dos co***es. Muchos besitos".

Sesión de fotos con su hermano

Eso sí, el cocinero ya tiene planes para el fin de semana y ha anunciado que, entre ellos, está una sesión de fotos muy especial: "Muy buenos días. ¿Con quién estoy? ¡Que nos vamos a hacer una sesión de fotos! ¡Hos***! ¡Con 'el tragedia'!", ha anunciado acompañado de su hermano gemelo buscando con la luz la cámara que más les favoreciera.