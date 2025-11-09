Namewee, que dio positivo en metanfetamina y otras drogas, está acusado por su presunta implicación en la muerte de Irish Hsieh

Muere Anunay Sood, creador de contenido, a los 32 años en Las Vegas: su fallecimiento, reacción de su familia y trayectoria en la Red

Compartir







Dos mundos como son el de la música y las redes sociales se han visto consternados recientemente. La Policía investiga al rapero Wee Meng Chee, conocido popularmente como Namewee, de 42 años, por su presunta implicación en la muerte de la influencer Irish Hsieh, de 31 años, cuyo nombre real era Hsieh Youxin.

La modelo taiwanesa fue hallada sin vida, el pasado 22 de octubre, en un hotel de Kuala Lumpur, capital de Malasia, donde se hospedaba durante uno de sus viajes. El cadáver fue encontrado por el propio Namewee en el baño de la habitación, según apuntan fuentes oficiales y recogen varios medios asiáticos.

Aunque en un principio se consideró que el fallecimiento de la creadora de contenido en OnlyFans había sido por causas naturales, el caso ha dado un giro tras la detención de Namewee, que también es productor de cine. Ambos se habían reunido para hablar sobre una próxima grabación musical.

PUEDE INTERESARTE Matan a los 28 años a la influencer Bárbara Borges por una bala perdida que penetró en su taxi durante un tiroteo

Namewee, arrestado por posesión de drogas

El rapero afirmó que ella no respondía y que intentó reanimarla, pero finalmente se vio obligado a llamar a una ambulancia. Fue detenido por posesión de drogas y las pruebas toxicológicas confirmaron un rastro de anfetaminas, metanfetamina, ketamina y THC.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El artista malasio, que fue puesto en libertad bajo fianza y se encuentra a la espera de juicio, negó haber consumido drogas y expresó en Instagram su profundo pesar por la muerte de Hsieh. "La verdad saldrá a la luz cuando se publique el informe policial", señaló, lo cual debería tardar unos dos o tres meses.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El representante de la taiwanesa acusó a Namewee de ocultar la verdad sobre su muerte, apuntando discrepancias entre sus declaraciones y los informes policiales, calificándolas de "impactantes". Además, exigió saber si el músico "engañó u obligó" a Hsieh a consumir alguna sustancia.

"El equipo tomó declaraciones del personal del hotel, los guardias de seguridad y los operadores de transporte, incluido el personal del aeropuerto", dijo el agente Fadil Marsus, agregando que la causa de la muerte permanecerá confidencial hasta obtener los resultados de la autopsia y de los estudios de toxicología.

Por otra parte, el abogado de Namewee, Joshua Tay, afirmó que "espero que la investigación se lleve a cabo de manera exhaustiva y con la máxima objetividad e imparcialidad".

Irish Hsieh, conocida como la 'diosa enfermera', acumulaba más de 550.000 seguidores en Instagram. Youxin, que estudió enfermería en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Taiwán Central, indica el diario Clarín, era conocida en redes por compartir contenido vinculado a su trabajo como modelo en OnlyFans.

Hsieh también incursionó en la música, protagonizando el video musical 'China Reggaeton' de Namewee, lanzado en enero de 2020, en el que también participó el actor hongkonés Anthony Wong.