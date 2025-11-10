Lidia González 10 NOV 2025 - 15:00h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ desvela el origen de su conflicto con la murciana

Daniela Cano opina sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua

Daniela Cano consiguió echarse a las espaldas una auténtica legión de seguidores durante su paso por ‘Gran Hermano’. Personas que, incondicionalmente, apoyaron cada paso que dio la colombiana junto a ‘las fresis’. A pesar de que su grupo se ha desintegrado a la salida del reality, lo cierto es que la creadora de contenido no ha dejado de estar respaldada y, por ello, revela los lujosos regalos que le han hecho sus fans. ¡La influencer lo cuenta todo en el programa de ‘En todas las salsas’, en Mediaset Infinity!

Últimamente, está muy de moda que los seguidores de algunos participantes, como fue el de Manu Vulcán y Laura Galera, les den algún que otro obsequio. Sin ningún problema, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela qué carísimos artículos ha recibido por parte de las personas que la siguen apoyando tras tanto tiempo: “Lo tengo todo en mi casa”.

Daniela Cano, que ha aclarado qué relación mantiene con sus excompañeros de reality, se ha abierto en canal para reconocer el apoyo incondicional que recibe de sus seguidores: “Estaré agradecida para siempre”. Además, consciente del camino profesional que quiere tener en el futuro, se sincera sobre sus fans: “Son los que estarán allí si vuelvo al estrellato”.

Programa completo: Daniela Cano habla de su futuro profesional

Aunque, en la actualidad, Daniela Cano está desempeñando un trabajo alejado de los focos, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla muy claro sobre sus planes de futuro profesional. La creadora de contenido confiesa si ha descartado volver a la televisión y se sincera sobre su posible participación en la próxima edición de ‘Supervivientes’.

Daniela Cano llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar todo lo que ha pasado en su vida desde que acabase su edición de ‘Gran Hermano’ y se sincera sobre el apoyo que recibe de sus fans. Aunque ha pasado algunos momentos complicados como su polémica con Maica Benedicto, aclarando cuál es su relación en la actualidad, la influencer está en un buen momento que ha querido compartir en el programa. ¡Dale al play y no te pierdas todas las novedades de la vida de la creadora de contenido en Mediaset Infinity!