Natalia Sette 10 NOV 2025 - 17:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' muestra sus dotes con el gallego y enseña lo que ha aprendido

Violeta Crespo desvela cuál es la fantasía sexual que quiere cumplir con Edi Insua

Violeta Crespo y Edi Insua están ya acostumbrados a sorprender a todos sus seguidores a través de los videos de su canal ‘Violedi’, disponible en Mediaset Infinity. Tras mostrar miles de viajes, tatuajes que se han hecho juntos , e incluso una primera cita que nunca tuvieron, los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ llegan con un divertido juego. Violeta habla gallego y muestra lo que ha aprendido estando con Edi.

Esta vez la que se pone a prueba es Violeta, la influencer quiere enseñar cuánto sabe de gallego tras un año con Edi y una mudanza a Galicia de por medio . “Me vas a decir frases y te las tengo que traducir”, comienza explicando la influencer. Violeta admite que ha sido todo improvisado y no se ha mirado nada de vocabulario antes. “Lo entiendo bastante pero hablarlo no tengo ni idea”, aclara. Tras meses viviendo entre gallegos, el oído lo tiene bastante acostumbrado al idioma.

En un ambiente relajado y de risas, Edi comienza a decirle frases en castellano que Violeta tiene que traducir. La toledana no tarda en fallar y las carcajadas de ambos se apoderan de la habitación. “Me van a matar las gallegas”, asegura Violeta sabiendo que no lo está haciendo precisamente bien. “Parece una tribu”, asegura su chico sin poder parar de reír. Aún así, la influencer no se rinde e intenta dar lo mejor de ella.

Edi Insua le dedica unas bonitas palabras a Violeta Crespo

Aprovechando que tiene que decirle frases para que Violeta las traduzca, Edi se deshace en palabras bonitas para su chica. “Eres la mujer más bella que he visto en mi vida”, comienza diciendo el gallego. El objetivo de Violeta es traducir la frase pero no puede evitar reírse mientras mira a Edi a los ojos. “Me quiero casar contigo”, confiesa Edi. Su chica, nerviosa, intenta traducirlo.

Violeta Crespo y Edi Insua vuelven a ponerse frente a la cámara para entretener una vez a sus seguidores con sus dinámicas. Esta vez la exconcursante de ‘Gran Hermano’ se somete a una prueba de idiomas y muestra todo lo que ha aprendido de gallego en el año que lleva con Edi ¡No te pierdas nada dándole play al video!