El exconcursante de 'Gran Hermano' comparte con sus seguidores como se siente ante la idea de estar separado de Violeta Crespo

Edi Insua y Violeta Crespo se enfrentan de nuevo a turbulencias en su relación. Tras haberse sometido a terapia de pareja a través de una curiosa dinámica , los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ comparten con sus seguidores en qué punto se encuentra su relación y explican el motivo de su distanciamiento.

Una de las cosas que menos le gusta a la pareja es separarse, de hecho, ya lo han hecho en varias ocasiones y lo han pasado realmente mal . Sin embargo, esta vez existe un motivo de peso que los obliga a estar distanciados. “No estamos juntos porque no podemos”, comienza explicando Edi. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ han pasado por muchos malos momentos a lo largo de su relación y se tienen que enfrentar de nuevo a un duro golpe.

“El fin de semana anterior fue una mierda”, aseguran los protagonistas del video, que fue cuando se les vino todo encima. “La semana pasada se me juntó todo”, reconoce Edi. Una agenda apretada, compromisos personales y laborales y además, no poder estar con Violeta, le está pasando factura al gallego. “Miedos, estrés, ansiedades”, comenta sincero sobre todo lo que ha sentido estos últimos días.

Edi Insua se sincera sobre por qué no quiere hacer videollamada con Violeta Crespo

Además de desvelar el motivo del distanciamiento con Violeta y compartir cómo se ha sentido estas últimas semanas, el influencer se sincera sobre por qué no quiere hacer videollamada con la toledana. “Me sienta mal hacer videollamadas”, admite bajo la atenta mirada de ella. Violeta se queja y no entiende para nada el comentario del exconcursante de ‘Gran Hermano’. Ella no tiene la misma opinión y cuenta que siempre que intenta hacer videollamada con él, Edi termina de mal humor.

Violeta Crespo y Edi Insua se ponen una semana más frente a la cámara para compartir con sus seguidores una noticia que los pondrá muy tristes. Los exconcursantes de ‘Gran Hermano’ explican sinceros los motivos por los que estarán distanciados a partir de ahora. Ambos se abren en canal y confiesan cómo se sienten antes el nuevo cambio en su relación ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!