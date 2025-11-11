Daniela Cano desvela todas sus operaciones y retoques estéticos

Natalia Sette 11 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' habla sobre todos los retoques que se ha hecho y se sincera con sus seguidores

Daniela Cano se sincera sobre su encuentro con Maica Benedicto

Daniela Cano ha visitado por primera vez el plató de ‘En todas las salsas' dispuesta a hablar sin filtros sobre uno de los temas más comentados: sus operaciones y retoques estéticos. Transparente como siempre, la colombiana se sincera ante los colaboradores del programa y confiesa todo lo que se ha hecho en los últimos años. Todo esto después de sincerarse y desvelar con cual de sus compañeros de ‘Gran Hermano’ tiene más relación .

Tras aclarar su relación con Álvaro Escassi , Daniela no duda ni un segundo en reconocer que ha pasado por quirófano. “Yo sí me he hecho”, admite nada más preguntarle. Aunque se ha sometido a varios retoques, comienza explicando el último que se ha realizado. La influencer cuenta que decidió operarse por una cuestión estética, había algo de su cuerpo que le apetecía cambiar y lo hizo. “Tenía una cosa en las piernas”, explica.

Durante su confesión, los colaboradores le preguntan por cómo vivió el proceso de recuperación, y Daniela no se corta al describir lo duro que fue el postoperatorio. “Los postoperatorios son jodidos”, asegura Sergio Ojer, y ella coincide. La exconcursante cuenta que estuvo meses en recuperación tras la intervención. “Yo estuve tres meses”, confiesa. Aunque fue duro, la influencer está muy contenta con el resultado.

Durante su paso por ‘En todas las salsas’, Daniela también revela otros pequeños retoques que se ha hecho con el paso del tiempo, tanto faciales como corporales. Entre bromas y confidencias, la influencer demuestra una vez más que no tiene miedo a mostrarse tal y como es y a admitir que ha pasado por quirófano para cambiar las cosas que menos le gustan de ella.

Daniela Cano llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para aclarar todos los detalles de su vida tras su paso por ‘Gran Hermano’. La influencer habla sobre el origen de la polémica que ha vivido con Maica Benedicto. Además, habla de cómo se encuentra su corazón y desvela qué relación mantiene con Álvaro Muñoz Escasssi ¡Descubre todos los detalles de sus declaraciones en Mediaset Infinity!