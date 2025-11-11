Marta Peñate se sincera sobre su relación con Sofía Suescun tras su viaje a París

Natalia Sette 11 NOV 2025 - 18:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela en qué punto está su relación con Sofía tras reencontrarse con ella en Francia

Niedziela Raluy, finalista de ‘GH16’, se posiciona en el conflicto de sus amigas Sofía Suescun y Marta Peñate

Compartir







Marta Peñate y Sofía Suescun han sorprendido a todos compartiendo una foto juntas en redes sociales. Las exconcursantes de ‘Gran Hermano’ se han ido a París y parece que han olvidado su enemistad en la ciudad del amor. Sus seguidores se preguntan si ha habido una reconciliación definitiva entre ambas tras años de enfrentamientos. Con intención de aclarar todas las dudas, Marta se sincera sobre su relación con Sofía Suescun tras su viaje.

Aunque ahora la protagonista de sus enfrentamientos televisivos sea Oriana Marzoli , Marta Peñate tiene un historial de conflictos con Sofía Suescun. Las influencers pasaron de ser mejores amigas al salir de ‘Gran Hermano’, a no aguantarse tras salir de ‘Supervivientes All Stars’. Hasta ahora, que parece que han acercado posturas. Para averiguar qué está pasando realmente entre ellas, Asier Montaño habla directamente con la protagonista. “Le pregunté a Marta por el viaje”, comienza diciendo.

PUEDE INTERESARTE El motivo real de la enemistad de Oriana Marzoli y Marta Peñate: el vídeo de Tony Spina con su ex que hizo explotar todo

Marta Peñate, siempre honesta y clara, habla sin tapujos sobre su encuentro en París con Sofía. “Pasaron 48h juntas, han hablado de sus cosas”, asegura Asier que le contó Marta. La influencer asegura haber visto a Sofía “mejor que nunca” y aclara además en qué punto está su relación al volver del viaje ¡No te pierdas sus declaraciones en Mediaset Infinity!

Programa completo: Marta Peñate desvela que Maite Galdeano le ha hablado tras su acercamiento con Sofía Suescun

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate explica cómo será su luna de miel con Tony Spina

Lo que ha pasado estos últimos días entre Maite Galdeano y Sofía Suescun no ha dejado indiferente a nadie. Al contar cómo se encuentra su relación con la de Pamplona, Marta cuenta que Maite le escribió un mensaje al ver que había habido un acercamiento entre ellas. “A raíz de esto, Maite Galdeano le escribió un mensaje”, explica Asier. A su vez, Sofía le escribió a la novia de Tony Spina para darle las gracias por defenderla con el tema de su madre.

Este programa de ‘En todas las salsas’ viene cargado de las últimas polémicas del mundo influencer. Sofía Suescun no solo ha estado en el punto de mira mediático por su posible reconciliación con Marta Peñate, sino también por las desafortunadas declaraciones de su madre, situación que los colaboradores no pueden evitar comentar. Además, se habla sobre los rumores de ruptura entre Javier Ambrossi y Javier Calvo y los supuestos celos de Violeta Crespo por la relación de Edi Insua con Adara Molinero ¡No te lo pierdas dándole play al video!