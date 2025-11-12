La actriz Ana de Armas fue vista el martes paseando por Los Ángeles junto a Marcelo Valente, un inversor de capital de riesgo

Ana de Armas rompe con Tom Cruise después de ocho meses de relación: "Su tiempo como pareja ha llegado a su fin"

Compartir







Apenas un mes después de separarse de Tom Cruise, Ana de Armas ha vuelto a acaparar titulares debido a los rumores de una posible nueva relación. La actriz fue vista este pasado martes paseando por Los Ángeles junto a Marcelo Valente, un inversor de capital riesgo.

Así lo recoge 'TMZ', que asegura que el inversor trabaja en la firma Babel Venture. Durante la salida, la protagonista de 'Deep Water', de 37 años, lució un conjunto totalmente vaquero (chaqueta y pantalones) acompañado de una camiseta blanca, zapatillas deportivas y gafas de sol negras. Llevaba además una bolsa de compras y la correa de su perro.

PUEDE INTERESARTE Así fue como nació la pasión de Ana de Armas por el boxeo: su rutina fuera del set

Valente, por su parte, vistió una chaqueta con cremallera, pantalones cortos negros y zapatillas de tenis, y fue fotografiado atendiendo una llamada telefónica mientras caminaban. Aunque ambos se mostraron relajados y sonrientes durante el paseo, no hubo gestos de cariño en público ni se�ñales claras de una relación sentimental. De hecho, ninguno de los dos ha confirmado estar saliendo, y el entorno de la actriz no ha respondido a las consultas de la prensa.

PUEDE INTERESARTE La reacción del hijo de Liam Neeson ante su noviazgo con Pamela Anderson: una aprobación tímida y feliz

Ana de Armas rompió con Tom Cruise tras confirmar su romance en julio

Ana de Armas había sido vinculada recientemente con Tom Cruise, con quien compartió reparto en 'Deeper'. La pareja fue vista por primera vez en febrero y confirmó su romance en julio, tras aparecer juntos de la mano durante una escapada a Vermont. Sin embargo, el mes pasado decidieron poner fin a la relación.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según fuentes citadas por 'Us Weekly', la ruptura fue iniciativa de De Armas, quien consideró que la relación avanzaba demasiado rápido. Aunque entre ambos existía una fuerte química, la actriz habría preferido tomarse un tiempo y marcar cierta distancia.