Muerte del influencer Michael Duarte: la policía le habría disparado tras amenazar con matar a varias personas

La mujer del influencer gastronómico Michael Duarte, Jessica, ha roto su silencio después de que la Policía lo matase a tiros en un presunto enfrentamiento. "Me siento muy conmovida y orgullosa de conocer a tantas personas a las que ha inspirado durante su tiempo aquí en la tierra. Planeo mantener su legado no solo para él sino también para su familia", ha reconocido en redes sociales.

"Le dio a todos todo de él, así que es mi turno de devolverlo. Todavía no estoy muy segura de cómo se ve, pero espero que me guíe por ese camino", ha confesado en Instagram.

"Todavía estoy luchando con el hecho de que ya no está con nosotros", dice su mujer

Jessica ha agradecido a todas las personas que le han dedicado unos minutos para estar con ella: “El amor que brota realmente me ha dado fuerza”. “Puedo sentirlo moviendo montañas, un gran agradecimiento a mi tribu”, destacando el cariño recibido por el “ejército” que tiene detrás de ella.

"Todavía estoy luchando con el hecho de que ya no está con nosotros, pero estoy empezando a ver que su propósito era mucho más grande. Estoy empezando a ver a Dios obrar de maneras misteriosas que nunca antes había experimentado y espero que eso traiga algo de paz a nuestra familia", ha destacado.

“Mike, estoy orgullosa de ser tu esposa", asegura Jessica

Y le ha mandado un mensaje a su pareja: “Mike, estoy orgullosa de ser tu esposa y llevaré ese título con honor por el resto de mi vida. Nos vemos en el otro lado, papá”. Ahora, Jessica está arreglando todos los detalles del funeral y ha confirmado que se está llevando a cabo una investigación activa.

Michael Duarte compartía vídeos de cocina y recetas de barbacoa y parrilladas. Ambos tienen una hija de seis años. La muerte de Duarte fue confirmada por primera vez por su agencia de talentos, Alooma Media Group, en una publicación de Instagram del 9 de noviembre.

Duarte estaba supuestamente "amenazando con matar a todos", según el oficial

El creador de contenido recibió un disparo de un oficial después de que supuestamente lo atacó con un cuchillo mientras respondía a una llamada de disturbios. Según el oficial, Duarte estaba supuestamente "amenazando con matar a todos" e "intentando agredir al personal de bomberos y EMS". Después de que el oficial le dio "múltiples órdenes verbales" a Duarte para que se tirara al suelo, supuestamente "cargó contra el oficial mientras gritaba: 'Te voy a matar'".

En ese momento, disparó su arma dos veces y murió en el Hospital de San Antonio, según ‘Usa Today’. La familia ha abierto una campaña en GoFundMe para recaudar el dinero que necesitan: “Esta angustia llegó sin previo aviso, dejando a Jessica incurriendo en los gastos de traerlo de regreso a California y cubrir los gastos del funeral”. Hasta ahora, llevan 70.000 euros recaudados.