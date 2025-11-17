Lorena Romera 17 NOV 2025 - 10:42h.

La hija de Isabel Pantoja reacciona al perdón público de su hermano por el incidente de la manguera

Kiko Rivera, al borde del llanto, admite el episodio de la manguera y se disculpa con hermana

Compartir







Isa Pantoja ha estado algo desconectada de las redes sociales desde que su hermano se sentara en el plató de '¡De Viernes!'. Una entrevista en la que el hijo de Isabel Pantoja recordó algunos de los momentos más complicados de su vida. Entre ellos, el episodio de la manguera, por el que le pidió perdón a su hermana. Tras esta disculpa pública, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha tenido un significativo gesto que no ha pasado desapercibido.

La entrevista, según Antonio Rossi, la estaba viendo en directo junto a su prima, Anabel Pantoja. Tras este regreso a televisión del su hermano, lo que la influencer le contaba a sus seguidores es que había aprovechado para hacer una escapada a Pedraza. Mucho se ha removido para Isa Pantoja tras las palabras del dj, por eso ha preferido mantenerse en un segundo plano.

Y estos días lejos de la capital, alejándose todo lo posible del ruido mediático eran "justo lo que necesitaba". A través de su perfil de Instagram, la que fuera también concursante de 'GH VIP' ha compartido unas fotos de estos días de retiro. "Perderse por Pedraza para encontrarme un poquito más", escribe la joven de 30 años.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero ahora, la mujer de Asraf Beno y madre de dos hijos ha compartido un storie que no ha pasado desapercibido. Una publicación con la que la hija de Isabel Pantoja deja clara cuál es su postura tras el perdón público de Kiko Rivera por el episodio de la manguera, del que asegura estar "muy arrepentido".

El dj se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' y, después de escuchar el desgarrador relato de su hermana, señalaba que entendería que nunca fuese "capaz de perdonarle", que "no puede volver el tiempo atrás", pero que ojalá pudiese para no repetir aquellos errores. Pero que estaba en un "momento chunguísimo", marcado por sus adicciones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Si Isa Pantoja le perdona o no, no lo sabemos. Lo que sí, es que la exconcursante de 'Supervivientes' se encuentra ahora mismo en un momento muy vulnerable y reflexivo, por eso los mensajes de cariño y apoyo que le han llegado de sus seguidores han sido un refugio para ella. Y es que, sin pronunciarse al respecto, la creadora de contenido ha compartido el tipo de mensajes que ha estado recibiendo en las últimas horas.

Un gesto de lo más significativo que deja entrever cómo se encuentra tras la entrevista de su hermano en '¡De Viernes!', donde además de disculparse públicamente por el episodio de la manguera, declaró que quiere recuperar la relación con ella porque "la necesita" y que ya había dado "los pasos correspondientes" para favorecer este contacto de nuevo.

"Estás en tu derecho si no quieres perdonar"

"Estoy viendo la entrevista de Kiko y me partes el alma. Esos hechos y comportamientos que cuentas rompen el corazón. Ojalá la vida te devuelva la felicidad que mereces", "siempre te he creído y defendido. Todo esto es traumatizante para ti, que te dejen vivir en paz. Estás en tu derecho si no quieres perdonar. Haz lo que te de paz", "muchos hemos vivido infancias complicadas y nos sentimos identificados... pero también con tu fuerza y ganas de salir adelante", se lee en los mensajes que ha compartido en sus redes.

Palabras de cariño que han reconfortado a Isa Pantoja en estos momentos tan delicados y que ella ha acompañado con dos corazones con venda, en señal de cómo se encuentra tras la entrevista de Kiko Rivera, que tantísimo le ha removido.