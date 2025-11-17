Maica Benedicto opina sin tapujos sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua

Natalia Sette 17 NOV 2025 - 17:15h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela qué le parece la relación amorosa de sus excompañeros

Edi sale en defensa de Violeta tras los ataques de Maica Benedicto

Compartir







No es un secreto para nadie que Maica Benedicto y la pareja más famosa de su edición de ‘Gran Hermano’ no mantienen una amistad fuera de la casa. Tras acabar el reality ambos se dedicaron varios videos en sus respectivos canales y terminaron enfrentados en diversas ocasiones. Ahora, La influencer opina sin tapujos sobre la relación de Violeta Crespo y Edi Insua.

En el programa pasado de ‘En todas las salsas’ fue Daniela Cano la que opinó abiertamente sobre la relación de Edi y Violeta y ahora ha sido el turno de Maica. La influencer comienza hablando sobre cómo se lleva con cada uno de ellos y desvela que con Violeta podría mantener una buena relación si no fuera por Edi Insua. “En nuestra edición demostró que le tiró a todas”, dice claramente sobre el gallego.

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto cuenta el último enfrentamiento que ha tenido con Óscar Landa

Maica no se corta al decir que considera a Edi “un maleducado” pues ni siquiera la saluda cuando coinciden en un mismo lugar. Viendo la opinión que tiene de ellos, Alba Carrizo, colaboradora del videopodcast, aprovecha y le pregunta si cree que existe amor real entre ellos. “Ya llevan un año juntos”, le recuerda Alba. Maica, sin tapujos, responde a la pregunta.

Programa completo: Miguel Frigenti aprovecha y da su opinión sobre Violeta Crespo y Edi Insua

PUEDE INTERESARTE Maica Benedicto se pronuncia sobre el fin de su amistad con Daniela Cano

Miguel Frigenti, también presente en plató, no puede evitar dar su opinión sobre la pareja. Él tampoco tiene una buena relación con los exconcursantes de ‘Gran Hermano’. “Conmigo se han portado fatal”, asegura el colaborador de televisión. Durante la estancia de Miguel Frigenti en ‘GH DÚO’, los ‘violedis’ hablaron mucho de su concurso y eso él no lo ha perdonado.

En este programa de ‘En todas las salsas’ se comentan las últimas novedades del mundo influencer junto a Miguel Fringenti y Maica Benedicto. Los exconcursante de ‘Gran Hermano DUO’ hablan sobre sus amistades en televisión y comentan la reciente ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi tras más de una década de relación ¿Seguirán trabajando juntos después de la separación? ¡Descúbrelo dándole al play al programa completo!