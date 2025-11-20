Oriana Marzoli confiesa que Facundo González le ha sido infiel y pide consejo a su madre: “Le voy a dejar”
La que fuera concursante de 'Supervivientes' descubre lo que realmente piensa su madre de Facundo González
Oriana Marzoli y Facundo González confiesan si perdonarían una deslealtad
Oriana Marzoli ha querido hablar con una de las personas más importantes de su vida sobre un tema que tiene entre manos. Después de hablar con Alejandro Bernardos sobre el distanciamiento que tuvieron, la que fuera concursante de 'Supervivientes' confiesa que Facundo González le ha sido infiel y pide consejo a su madre. Con muchas ganas de conocer la opinión de la persona que ha estado a su lado en sus peores momentos, la creadora de contenido no duda en contarle todo lo que ha pasado. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infinity!
Al principio de su relación con él, tuvieron que enfrentarse a algunos desagradables rumores sobre unas deslealtades. A pesar de todo, la influencer decidió apostar por su amor y entregarle por completo su corazón. Teniendo que enfrentarse a una relación a distancia, la creadora de contenido ha defendido a capa y espada a pesar de las dificultades. Ahora, la que tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha tenido que contarle a su madre una impactante noticia sobre su noviazgo con Facundo González.
“Me han mandado foto sospechosas de Facu con otra chica”, comienza la influencer, quien ha puesto a Cristina en un auténtico aprieto. Su madre no ha tardado en reaccionar ante la noticia que le ha contado y desvela si se esperaba recibir la información que le ha trasladado su hija. “Yo lo creía cuando decía que te quería”, asegura la venezolana con mucha tristeza.
