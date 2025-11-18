Violeta Crespo desvela los detalles de su boda con Edi Insua: Lugar, vestido e invitados

Natalia Sette 18 NOV 2025 - 17:48h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' desvela cómo será su vestido de novia y dónde se celebrará su boda con Edi Insua

Edi Insua se tatúa en el brazo a Violeta Crespo y ella reacciona

Violeta Crespo visita de nuevo el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su vida y hablar de todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. Después de que saliera a la luz el posible tonteo de Edi con Adara , la exconcursante de ‘Gran Hermano’ llega dispuesta a desmentir todos los rumores. Tanto es así, que la influencer desvela los detalles de su boda con Edi Insua. El lugar de celebración, el vestido que llevará y los invitados que asistirán.

Violeta y Edi se conocieron en ‘Gran Hermano 19’ y continúan juntos tras un año de relación. La pareja, que ha mostrado siempre sus buenos y malos momentos , está ahora pasando por una época muy estable tanto a nivel personal como laboral. Es por ello que no ha dudado en compartir todos los detalles de su boda con Edi, al que ve cómo el amor de su vida. “En la playa”, comienza diciendo muy ilusionada.

Que sea en playa lo tiene clarísimo, pues no se imagina un lugar más perfecto que ese. Lo que no tiene tan claro es la localización de la playa. Duda en si hacerlo o no en Galicia porque hace mucho frío. Los colaboradores le preguntan por su vestido de ensueño y ella no duda ni un segundo. “Me gustan los vestidos ajustados, con un poco de escote”, explica dando todos los detalles. Algo que se hará sí o sí es un ‘clean look’, pues siente que la representa mucho.

Programa completo: Violeta Crespo desvela a quién invitará a su boda con Edi Insua

Otros de los aspectos de los que habla referentes a su boda con Edi son los invitados que asistirán. Tras su participación en ‘Gran Hermano’, la influencer forjó amistades que han estado a su lado desde entonces y que no dudaría en invitar a la celebración. Sin embargo, hay otros compañeros a los que prefiere dejar fuera. “A Daniela no la invitaría”, asegura tajante la toledana. “A Elsa claro que no”, añade sin pelos en la lengua. ¿Y a Maica Benedicto?

Violeta Crespo llega al plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ no solo comenta todas las últimas polémicas del mundo influencer, si no que actualiza su vida personal y laboral. Además de dar los detalles de su boda con Edi, Violeta habla de su experiencia conviviendo con varias influencers como Melyssa Pinto, Susana Bicho o Dulceida y anuncia un importante paso con su novio ¡No te pierdas nada haciendo click en el video!