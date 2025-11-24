La relación de los hermanos Marc y Alex Márquez: rivales en las pistas, un pacto y lo que les diferencia

Pese a que comparten una buena relación personal, el popular dúo de hermanos compiten en la misma categoría, MotoGP

Marc Márquez vuelve a ser campeón del mundo de MotoGP seis años después: "El mayor reto de mi vida"

Son uno de los dúos de hermanos más famosos del deporte mundial. Marc y Álex Márquez compiten en la misma categoría, MotoGP, luchan por los mismos puntos y, en varias temporadas, incluso han peleado por podios y victorias. Pese a que comparten una buena relación personal, en lo profesional esa cercanía convive con una rivalidad directa y real sobre la pista.

Ambos crecieron en Cervera, en una familia modesta que siempre los apoyó. Marc, el mayor, irrumpió antes en la élite y se convirtió en múltiple campeón del mundo.

Álex quiso seguir sus pasos, aunque trazando su propio camino. Fue campeón de Moto3 en 2014 y, más tarde, campeón de Moto2 en 2019, resultados que el mismo Marc celebró públicamente. "No es el hermano de nadie: es Álex Márquez", subrayó.

Su familia y un 'pacto'

La familia ha sido clave en su desarrollo. Su madre, Roser Alentà, llegó a asegurar a la 'Ser' que si tuviera que elegir un campeón entre los dos, escogería a Álex, porque "en el tiempo que lleva en MotoGP, siempre le han dicho que él corre porque es el 'hermano de', y eso es mentira, porque es un currante nato", indicó.

Su padre, Julià Márquez, también aseveró el pasado mes de julio a 'CNN Sports' que esa competencia "realmente los ha unido", describiendo su relación como "mucho más positiva, más fuerte y más cercana" que nunca.

Cuando Álex ascendió a MotoGP y comenzaron a competir en la misma categoría, ambos decidieron establecer un 'pacto' para proteger su relación: pase lo que pase en la pista, fuera de ella siguen siendo hermanos.

Marc lo explicó de forma clara en 'El Larguero': "Si este año no ha cambiado la relación, no va a cambiar nada. Este año ha sido el primero que realmente hemos competido por lo mismo y nos ha unido más que nunca". Eso, según su punto de vista, marca la "gran diferencia de cómo nos han educado nuestros padres".

Aunque son rivales directos, su vínculo les permite algo poco común en MotoGP: compartir información. Marc ha llegado a decir que antes de salir a pista le comenta a Álex su "plan de carrera", insistiendo en que su punto fuerte como hermanos es "la sinceridad absoluta". "Es nuestro punto fuerte", contó el pasado mes de marzo a los micrófonos de DAZN.

Su relación profesional

La relación entre Marc y Álex Márquez es un caso excepcional en el deporte: son amigos, hermanos, cómplices… y también rivales directos en la categoría más exigente del motociclismo. En entrenamientos, paddock y motorhome se acompañan, se aconsejan y se retroalimentan, aunque cada uno defiende sus colores en carrera. Mark el de su equipo, el Ducati Lenovo Team, y Alex el del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Este 2025 ambos han terminado la temporada en lo más alto: el primero se ha convertido en el campeón del mundo, y el segundo en el subcampeón, una heroicidad nunca antes vista, siendo la primera vez que dos hermanos ocupaban el primer y segundo puesto en la clasificación del campeonato del mundo. Un hito único que sella así su legado deportivo.