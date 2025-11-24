Logo de telecincotelecinco
Ruth Basauri da un importante paso en su relación con Iván Rubio, ex de Lola Mencía, y le presenta a su hijo

Ruth Basauri, extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', e Iván Rubio, exnovio de Lola de 'LIDLT' y 'Supervivientes'Fotomontaje Outdoor: fotos de Instagram
Ruth Basauri ha dado un importante paso en su relación con Iván Rubio, el ex de Lola Mencía. Tras el revuelo que generó la noticia de su romance y tras haber recibido múltiples advertencias tanto por parte de la exconcursante de 'Supervivientes' como de otras mujeres, como Nicole Delgado, la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' realiza un importante movimiento con el que confirma que lo suyo con el futbolista y tiktoker va totalmente enserio.

Después de unos días de "pausa" para "procesar" todo lo ocurrido, la pareja ha retomado el contacto y ha decidido verse en Madrid. Han estado juntos, disfrutando de su mutua compañía, aprovechando para hablar todo cara a cara y poner a todos sus pensamientos. Pero no han estado solos.

Junto a ellos también estaba el pequeño Dylan, el hijo que la influencer tuviera junto a Javy López, cantante de El Combo Dominicano. Ruth García - verdadero apellido de la nacida en Basauri -, no ha dudado en compartir imágenes junto a él en el mismo sitio en el que ha posado Iván Rubio.

Se desconoce cuándo tuvieron lugar las presentaciones, sin embargo, que la creadora de conocido que se diera a conocer en televisión como pretendienta de Manu Lombardo en 'MyHyV' haya presentado a su hijo a su nueva ilusión, da pistas sobre los ritmos a los que avanza su relación. Un gesto de completa relevancia, que apunta hacia la trascendencia, seriedad y compromiso que está tomando su historia.

"Un sábado en la vida de una persona feliz", ha escrito él junto a un post que ha querido publicar en su cuenta de Instagram para recordar el bonito día que ha vivido junto a Ruth y su hijo. Ella no duda en responder, sin palabras, pero con los emojis de una flor y una estrella.

Por el momento, Ruth no se ha atrevido a compartir en su feed imágenes de este día. Sí lo ha hecho a través de stories, en donde se la ha podido ver en la misma fuente del parque Europa de Torrejón de Ardoz que ha publicado Iván en su perfil.

Ruth Basauri e Iván Rubio, juntos con el hijo de la extronista de 'MyHyV' en e parque Europa de Torrejón de Ardoz
Tras este romántico y feliz fin de semana con Iván y su hijo, la influencer no ha dudado en sincerarse con sus seguidores, a los que de manera honesta y clara, ha querido hablar sobre el gran momento personal en el que se encuentra.

"Sí, estoy viviendo una nueva etapa, una etapa que me hace bien. No sé qué pasará mañana y no necesito saberlo", ha dicho a través de sus historias temporales, en donde se muestra segura de lo que siente y sin miedo a lo que pueda ocurrir en un futuro con el exnovio de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones'.

