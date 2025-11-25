Un presunto fraude de sus dulces navideños hace que pidan para Chiara Ferragni casi dos años de prisión

Javier Calvo reaparece tras su ruptura con Javier Ambrossi y aclara su relación con Guitarricadelafuente

Compartir







La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) pidió este martes la condena de un año y ocho meses de prisión para la famosa ‘influencer’ Chiara Ferragni, por un supuesto fraude con la venta de dulces navideños promocionados con su marca.

El fiscal Cristian Barilli solicitó al juez la condena de la celebridad por fraude agravado, según avanzan medios locales. Por su parte, la bloguera declaró que todo lo que han hecho ha sido “de buena fe”. “Ninguno de nosotros se ha lucrado”, recalcó en declaraciones recogidas por la prensa local a la salida del juzgado.

Ferragni acudió esta mañana a la audiencia, junto a los otros dos imputados en el proceso: su colaborador Fabio Damato y el presidente de la empresa Cerealitalia-ID, Franco Cannilo. La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre, cuando será el turno de la defensa.

La próxima vista tendrá lugar el 19 de diciembre

El juicio, instruido por procedimiento abreviado por voluntad de la propia acusada, comenzó el 4 de noviembre en el Tribunal de Milán y busca esclarecer un caso que ha sacudido la vida de Ferragni. El juez examinó las solicitudes de las partes afectadas para participar en el proceso, aunque muchas se retiraron tras llegar a acuerdos de resarcimiento.

Entre ellas se encontraba la de una mujer que recibió los 500 euros que había solicitado a Ferragni como compensación, ya que se había sentido estafada al considerar que estaba haciendo una acción benéfica al comprar los productos. Finalmente, quedó únicamente la solicitud de la asociación Casa del Consumatore, que rechazó una oferta de acuerdo de 5.000 euros y ha pedido que se realice una campaña en redes sociales destinada a prevenir estafas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ferragni, una de las ‘influencer’ más famosas

Ferragni, una de las ‘influencer’ más famosas del mundo digital y las redes sociales, se sentó en el banquillo por la promoción con supuestos fines benéficos que realizó con su marca en 2021 y 2022 de unos huevos de Pascua y de ‘pandoros’, unos bizcochos típicos de cada Navidad en Italia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los investigadores sostienen que la marca Balocco vendió los pandoros con el logotipo de Ferragni a más de 9 euros, el triple de lo habitual, prometiendo que cada venta incluiría una donación para el hospital pediátrico Regina Margherita de Turín (norte). Sin embargo, se descubrió que la donación se había hecho ‘a priori’, por lo que su cuantía no dependía de las ventas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Este caso obligó a Ferragni a retirarse durante un largo tiempo de la vida pública y de las redes sociales, después de pedir perdón en un vídeo en el que anunció que devolvería un millón de euros al hospital. La tormenta mediática provocó también una crisis de su marca y la ruptura con su pareja y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.