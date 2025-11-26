Chelsy se casó discretamente con Sam Cutmore-Scott, el hermano del actor Jack Cutmore-Scott

La exnovia del príncipe Harry, Chelsy Davy, ha compartido nuevas fotos de su boda en el hotel Paradis Beachcomber, en Mauricio. La mujer de 40 años salió con el príncipe Harry de forma intermitente entre 2004 y 2011 y fue invitada a la boda real entre él y Meghan Markle en mayo de 2018.

Según informa ‘People’, Chelsy se casó discretamente con Sam Cutmore-Scott, un hotelero educado en Eton y hermano del actor Jack Cutmore-Scott en mayo de 2022.

Los detalles de su boda

Chelsy Davy ha mostrado detalles de su boda en Mauricio. Ella llevó un vestido blanco con bordados dorados y detalles recortados en el escote. Con un medio recogido, la diseñadora de joyas llevó unos pendientes llamativos, unas gafas de sol y una copa en una de las imágenes.

Su marido Sam, con un estilo isleño, apostó por una camisa azul abotonada y pantalones cortos chinos. Pero no son las únicas fotos que la expareja del príncipe Harry ha compartido con sus seguidores en Instagram, sino que también publicó fotos con Sam y sus dos hijos.

"He venido aquí desde que tenía cuatro años", confiesa Chelsy

La feliz pareja tiene dos hijos: Leo, de tres años, y Chloe, de uno. En el carrusel de Instagram, se ve cómo la familia disfruta en el interior de un paseo en barco. Chelsy ya confesó que estaba en proceso de mudarse a Mauricio, una isla frente a la costa de Madagascar. Para ella, era su destino favorito para celebrar la boda y tener un recuerdo bonito.

“He venido aquí desde que tenía cuatro años, así que hay demasiados para elegir. Mi marido, Sam Cutmore-Scott, seguro que querría que mencionara nuestro día de boda en la playa del Paradis”, explicó la mujer nacida en Zimbabue. "Mi recuerdo favorito sería del Paradis pero, si soy sincera, probablemente sería la estación diaria de tortitas a las 16:00 horas", añadió la fundadora de la línea de joyería fina ‘Aya’.

Chelsy reveló que su vestido de novia lo compró en una tienda de regalos de la isla: "Las boutiques de los hoteles también son excelentes. ¡Compré mi vestido de novia en una boutique de hotel el día antes de la boda y me gustó mucho!".

Hasta ahora, Chelsy había mantenido la mayoría de los detalles en secreto.