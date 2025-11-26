Natalia Sette 26 NOV 2025 - 11:00h.

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' asegura que si Marc Kitus hubiera entrado a su trono, le hubiera dicho que si

Marc Kitus (El loco amor) sorprende a Oriana Marzoli en ‘En todas las salsas’

Oriana Marzoli pisa de nuevo el plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su vida personal y profesional. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha estado durante varios meses siendo la copresentadora de ‘El loco amor’, un dating show de Mediaset Infinity que hoy llega a su fin . Contándolo todo sobre su experiencia, la influencer confiesa que hubiera aceptado a Marc Kitus, inconquistable del programa, como pretendiente en su época en ‘Mujeres y hombres y viceversa’.

Lo que menos se esperaba Oriana es que Marc Kitus la sorprendiera en el plató de ‘En todas las salsas’. A punto de decidir con quién se va de la mano tras más de dos meses de conquista, Marc aterriza en el videopodcast para compartir cómo se siente ante un momento tan importante. En un ambiente de confianza y risas, Jhon Kha le pregunta a Oriana si en su época de tronista en ‘Myhyv’ hubiera aceptado a Marc como pretendiente.

“Yo era mayor que él ¿no?”, pregunta Oriana de primeras. Marc le dice que tiene ahora mismo 24 y haciendo memoria, la influencer se da cuenta que era incluso más pequeña que él. “Qué mentirosa, si entré con 19”, asegura entre risas. Una vez aclarado esto, Oriana se sincera sobre Marc. “Si lo hubiera aceptado como pretendiente”, desvela sin un ápice de duda.

Mirando a Marc Kitus de cerca, Vai Between my clothes asegura que tiene un cierto parecido a Tony Spina. “Lo veo un poco parecido a Tony Spina”, admite la presentadora. Oriana no duda en mostrarse de acuerdo con el comentario de Vai. Ambas consideran que la apariencia de Marc se da un aire con el Tony Spina de hace 10 años. El momento se vuelve bastante cómico en el momento en el que Marc no sabe quién es aunque le “suene el nombre”. “Tony Spina no es el más famoso”, asegura Oriana lanzando la pullita.

