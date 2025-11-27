Logo de telecincotelecinco
Anita Matamoros se pronuncia sobre del duro momento familiar que han vivido

El videopodcast ‘En todas las salsas’ acude a la alfombra roja de una famosa marca de productos para el cabello para entrevistar a los influencers del momento. Después de preguntarle a Violeta Mangriñán cómo lleva la separación con Fabio Collorichio, la colaboradora se centra en el duro momento familiar que ha vivido Anita Matamoros y su familia y le pregunta sobre ello

Este septiembre, la cuñada de Anita Matamoros sorprendía a todos sus seguidores anunciando que tenía un problema de salud. Marina Ruiz, mujer de Javier Tudela y mamá de dos niños con él, ha estado batallando con la enfermedad durante meses. Tanto su familia como la de su marido se han implicado con ellos al 100%, convirtiéndose en un apoyo incondicional

Anita Matamoros, que llevaba algún tiempo alejada de las alfombras rojas, se ha enfrentado a las cuestiones de los periodistas algo inquieta. Como era de esperar, las preguntas sobre el estado de salud de su cuñada no han tardado en llegar. Ella, acostumbrada siempre a contestar con sinceridad, no duda en pronunciarse. “Estoy nerviosa con eso”, asegura la creadora de contenido. 

Programa completo: Anita Matamoros agradece la delicadeza con la que la presa ha tratado el tema

Además de contestar a las preguntas de la prenda, Anita se muestra agradecida por la delicadeza que están teniendo los medios de comunicación a la hora de hablar sobre un tema tan delicado como es una enfermedad. “Gracias por todo el respeto que están teniendo los medios”, dice mirando directamente a la cámara. Con una sonrisa en la cara, la influencer muestra su gratitud y continúa contestando preguntas. 

Muchos han sido los influencer que han pasado por el micrófono de ‘En todas las salsas’, sometiéndose a las preguntas de nuestra colaboradora Alba Carrizo. Desde plató, todos los colaboradores comentan sus declaraciones junto a Oriana Marzoli, que visita por segunda vez el videopodcast. Además, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ desvela si se someterá a un tratamiento para ser madre y desvela si desea reencontrarse con Tony Spina y Marta Peñate ¡Descúbrelo dándole al play! 

