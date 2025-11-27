Anita Matamoros se pronuncia sobre del duro momento familiar que han vivido

Natalia Sette 27 NOV 2025 - 09:00h.

La influencer se enfrenta a las preguntas de 'En todas las salsas' y habla sobre complicado momento por el que ha pasado su cuñada

El videopodcast ‘En todas las salsas’ acude a la alfombra roja de una famosa marca de productos para el cabello para entrevistar a los influencers del momento. Después de preguntarle a Violeta Mangriñán cómo lleva la separación con Fabio Collorichio, la colaboradora se centra en el duro momento familiar que ha vivido Anita Matamoros y su familia y le pregunta sobre ello.

Este septiembre, la cuñada de Anita Matamoros sorprendía a todos sus seguidores anunciando que tenía un problema de salud . Marina Ruiz, mujer de Javier Tudela y mamá de dos niños con él, ha estado batallando con la enfermedad durante meses. Tanto su familia como la de su marido se han implicado con ellos al 100%, convirtiéndose en un apoyo incondicional.

Anita Matamoros, que llevaba algún tiempo alejada de las alfombras rojas, se ha enfrentado a las cuestiones de los periodistas algo inquieta. Como era de esperar, las preguntas sobre el estado de salud de su cuñada no han tardado en llegar. Ella, acostumbrada siempre a contestar con sinceridad, no duda en pronunciarse. “Estoy nerviosa con eso”, asegura la creadora de contenido.

Anita Matamoros agradece la delicadeza con la que la presa ha tratado el tema

Además de contestar a las preguntas de la prenda, Anita se muestra agradecida por la delicadeza que están teniendo los medios de comunicación a la hora de hablar sobre un tema tan delicado como es una enfermedad. “Gracias por todo el respeto que están teniendo los medios”, dice mirando directamente a la cámara. Con una sonrisa en la cara, la influencer muestra su gratitud y continúa contestando preguntas.

