Beyoncé y Jay Z forman la pareja más poderosa de la industria musical que acumula una fortuna valorada en 3,38 mil millones de dólares

Las polémicas que rodean a Blue Ivy, la hija mayor de Beyoncé

Compartir







Forman la pareja más rica y más poderosa de la industria musical a nivel mundial. Su relación amorosa comenzó a finales de los años noventa y en todos estos años han conseguido formar una familia compuesta por tres hijos, amasar una gran fortuna y acaparar titulares debido a sus escándalos personales. Juntos, Beyoncé y Jay Z poseen nada más y nada menos que 60 Premios Grammy y acumulan una fortuna valorada en 3,38 mil millones de dólares.

Su relación ha sido seguida con lupa durante más de dos décadas, no solo por la influencia que ambos ejercen en la industria, sino también porque su vida personal ha quedado, inevitablemente, entrelazada con su producción artística. La historia de su amor es también la historia de dos carreras que crecieron en paralelo y de una pareja que ha sabido atravesar momentos complejos con una mezcla de control, discreción y honestidad creativa. Por eso, no es para extrañar que sean los referentes y los iconos musicales que siguen muchos artistas en la actualidad.

Los primeros años de su relación: de cantantes a un sorprendente matrimonio

Fue a finales de los años noventa cundo Jay Z y Beyoncé se conocieron. Su primer encuentro entre Beyoncé y Jay-Z se sitúa cuando ambos eran ya figuras emergentes en el mundo de la música. Ella, una joven estrella que brillaba con Destiny’s Child y él, un rapero en ascenso con un pie firme en el negocio musical. En diferentes entrevistas, los propios artistas han explicado que empezaron a conocerse con calma, hablando por teléfono durante meses antes de salir formalmente. No fue un flechazo repentino, sino un acercamiento gradual.

PUEDE INTERESARTE Beyoncé, víctima de un robo

Su relación se hizo pública de manera indirecta y comenzó a través de las colaboraciones musicales. Mientras Beyoncé iniciaba su carrera como solista, Jay-Z se convirtió en un apoyo visible, pero siempre respetuoso del espacio artístico de la cantante. Su primera gran colaboración surgió con 'Bonnie & Clyde', un tema de R&B que fue incluido en el álbum 'The Blueprint 2: The Gift & The Curse' de Jay Z.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tan solo un año después, la pareja de artistas también unió fuerzas y creó el himno 'Crazy in Love', el primer single en solitario que publicó Beyoncé al lanzar su primer álbum como solista 'Dangerously in Love'. Según lanzaban colaboraciones, la unión entre ellos iba aumentando y los medios lo iban captando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, a la pareja no le quedó más remedio que confirmar su relación de noviazgo. Una confirmación que fue seguida por sus millones de seguidores y por los medios de comunicación que no querían perderse nada de lo que pasaba entre estas dos estrellas de la música.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Fue en 2008, tras años de relación discreta, cuando la pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima celebrada en Nueva York. La boda estuvo marcada por el fuerte dispositivo de seguridad que intentaba que nada se filtrase a la prensa y así proteger este momento tan íntimo en la vida de Beyoncé y Jay Z.

Sus tres hijos

A partir de entonces, su vida familiar fue creciendo de forma progresiva y, aunque según ellos siempre han intentado mantener a sus hijos alejados de los medios, la noticia de los embarazos de Beyoncé se dio a bombo y platillo.

La cantante confirmó que estaba embarazada de Blue Ivy, su hija mayor, en la alfombra roja de los MTV VMA 2011. Aunque muchos piensan que Beyoncé confirmó al público su embarazo en pleno escenario, la verdad no fue así y es que minutos antes la cantante desfiló por la alfombra roja del evento con un vestido naranja y presumiendo de barriga.

Justo después, Beyoncé fue una de las actuaciones de la noche en la entrega de premios en la que interpretó su single 'Love on top' y en la que confirmaba enseñando su incipiente barriga que estaba embarazada.

En 2012 nació su primogénita, Blue Ivy Carter, cuyo nacimiento atrajo una atención mediática enorme. Años después, en 2017, ampliaron la familia con los gemelos Rumi y Sir. Otra vez, Beyoncé confirmaba su embarazo de una forma muy especial.

En esta ocasión, la cantante publicaba un posado en sus redes sociales el que aparecía vestida con un velo y mostraba su gran tripa. Posado que rompía internet y que repitió meses más tarde cuando nacieron sus mellizos.

Para este anuncio, Beyoncé escogía una túnica diseñada por Palomo Spain que le cubría su cuerpo mientras sostenía entre sus brazos a sus hijos recién nacidos.

Al hablar de la maternidad y la paternidad, Beyoncé y Jay-Z han destacado en entrevistas lo transformador que ha sido ese proceso, no solo en lo personal, sino también en su mirada sobre el trabajo, la fama y la responsabilidad pública. Sus hijos se convirtieron en un eje central de sus prioridades y en una referencia constante en sus proyectos creativos.

El episodio del ascensor y las infidelidades

Pero su relación no ha sido lineal ni exenta de tensiones. Algunos episodios se hicieron públicos, no a través de declaraciones directas, sino mediante obras artísticas y momentos ampliamente difundidos por la prensa.

El más recordado fue el incidente del ascensor en 2014, en el que se vio a Solange Knowles, hermana de Beyoncé, discutiendo con Jay-Z. Unas imágenes que se filtraron tras ser grabadas por una cámara de un ascensor dela gala MET en la que se veía a la cuñada de Jay Z increpándole y golpeándole mientras Beyoncé quedaba impasible ante esta escena.

Aunque la pareja nunca dio detalles concretos, sí reconocieron posteriormente que habían atravesado dificultades y que trabajaron en ellas de forma privada. Además, los medios de comunicación desvelaron que este incidente vino producido tras conocerse una infidelidad de Jay Z hacia Beyoncé.

Reconciliación y carrera musical conjunta

Esa etapa quedó reflejada especialmente en 'Lemonade', el álbum visual de Beyoncé en el que la artista exploró temas como el dolor, la infidelidad, la traición y la reconciliación. Aunque la obra se presenta como creación artística, muchos interpretaron sus letras como un espejo de su vida emocional.

Jay-Z respondió de manera similar a través de '4:44', donde abordó reflexiones sobre errores, crecimiento personal y la importancia de sanar vínculos familiares. Ambos insistieron en entrevistas en que el proceso creativo y el proceso personal se entremezclaron de manera natural.

Con el paso del tiempo, la pareja ha mostrado una imagen más unida y sólida. Proyectos conjuntos como la gira 'On the Run' y 'On the Run II' y más tarde la publicación de su álbum conjunto 'Everything Is Love' reafirmaron públicamente su decisión de caminar juntos.

A día de hoy, Beyoncé y Jay-Z continúan siendo una de las parejas más influyentes del mundo del entretenimiento. Mantienen un equilibrio entre trabajo, familia y colaboración artística, y se les percibe centrados en sus hijos y en nuevos proyectos que sobrepasan la música.